Bugün günlerden 19 Mayıs!

Evlerimize kapanmış olabiliriz ama 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yurdun her köşesinde, genciyle yaşlısıyla, coşkuyla kutluyoruz!

Mustafa Kemal Atatürk, Milli mücadelenin başlangıcı olması açısından büyük önem taşıyan ve Milletimizin bağımsızlık yolunda ilk adımını atmasını sağlayan 19 Mayıs 1919 tarihini, inancının ve sevgisinin bir göstergesi olarak Türk gençliğine armağan etmiştir.

Atatürk'ün gençlere olan bu takdiri karşısında, Cumhuriyeti'ni; çağdaş uygarlık düzeyine taşımak, birlik ve beraberlik düşüncesini gelecek kuşaklara aktarmak gençlerimizin en önemli görev ve sorumluluğu olmalıdır.

Goal Türkiye ailesi olarak Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 101. yıldönümünde, bir kez daha 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve gönül borcuyla anıyoruz.