Buffon’un Manchester United pişmanlığı: "O maçı unutamıyorum"

Paris Saint-Germain’de sadece bir sezon geçiren İtalyan kaleci Gianluigi Buffon, Fransa günlerinden unutamadığı ve çok üzüldüğü maçı açıkladı.

İtalya’nın yaşayan efsanesi Gianluigi Buffon, 'nın L'Equipe gazetesine röportaj verdi ve Paris günlerinden bahsetti. Kariyerinin neredeyse tamamını İtalya’da geçiren ama bir sezonluğuna (2018-19) 'e transfer olan Buffon, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci turunun ikinci ayağında oynanan maçını unutamadığını söyledi.

Bilindiği gibi 2018-19 sezonunun ikinci turunda Fransa temsilcisi, Manchester United ile eşleşmişti. Paris Saint-Germain eşleşmenin ilk maçını Old Trafford’da 2-0 kazanmış ama rövanş maçında kendi sahasında Lukaku (2) ve Rashford’un golleriyle rakibine 3-1 yenilerek elenmişti. Buffon özellikle yediği ikinci golle tüm futbolseverleri şaşırtmıştı. Ceza sahası dışından çekilen şutu kontrol edemeyen Buffon, dönen topu tamamlayan Lukaku'yu seyretmek zorunda kalmıştı. O gün olanlardan dolayı kendini suçlamaya devam ettiğini söyleyen Buffon, "Haftada en az üç veya dört kez o maçı düşünüyorum. Bazen pişmanlık içinde uyandığım oluyor" dedi.

O sezon finalde yer alacaklarından emin olduğunu söyleyen tecrübeli file bekçisi, “Manchester'da müthiş bir güç gösterisiyle (Kimpembe ve Mbappé'nin golleriyle) kazandık. Ve maalesef kendimi rövanşta yaptığım inanılmaz hata için suçluyorum. Sahip olduğum tecrübeyle yapmamam gereken bir hataydı" açıklamasında bulundu,

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O gece en büyük düşmanlarının rehavete girmek olduğunu itiraf eden Buffon, “O gün o maçın bir formalite olduğunu düşündük. Ben de kendimi kaptırdım. Sanki rövanşın değeri yoktu. İlk maçta 2-0 kazanmıştık ve onların çok eksiği bulunuyordu. İlk 11’de dokuz genç oyuncu vardı. O gece soyunma odasına girerken, bizim takımı bir sonraki turunda zaten görüyorduk. Rahatlamayı fark etmiştim. O, normal Buffon değildi. Gücü veya enerjisi yoktu” dedi.

Futbol yaşantısına ’ta devam eden İtalyan kaleci, eski takımına övgüler yağdırmayı ihmal etmedi. Eski hatalardan ders aldıklarını söyleyen Buffon, 2019'da yaşananların artık Paris Saint-Germain'de'de tekrarlanmayacağına inanıyor:

Buffon, "Paris Saint-Germain tüm rakiplerini yenebilecek birkaç takımdan biri. İtalyan kültürüne sahip Leonardo'nun kulübe gelişiyle yaşadığımız türden riskler ortadan kalktı" ifadelerini kullandı.