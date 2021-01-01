Buffon'dan gurur dolu açıklama: Juventus için her şeyimi verdim

Juventus'a veda etmeye hazırlanan efsane kaleci, son iki yılda yedek kalmayı sorun etmediğini söyledi.

Sezonun sona ermesiyle birlikte Juventus'tan ayrılacak olan efsane kaleci Gianluigi Buffon, bir yıllık PSG arasının ardından geri döndüğü İtalyan ekibinde iki yıl boyuna elinden geleni yaptığını söyledi. Buffon yedek olmasına rağmen bu durumu kabullendiğini ve Juventus'un başarısı için kulüpteki son gününe dek çalıştığını belirtti.

Buffon ne söyledi?

Sky Sport'a konuşan Buffon, kulübe ve kendisine güvenenlere duyduğu saygıdan dolayı Juventus için her şeyini verdiğini söyledi:

"Son iki sezonda bu takımın ilk 11 oyuncusu olmasam bile Juventus için elimden gelen her şeyi yaptım. Bunu takım arkadaşlarım, antrenörlerimiz ve kulübün tüm çalışanları için yaptım.

"Burada yaptıklarımdan dolayı gurur duyuyorum. Juventus'a verdiğimden emim olduğum şeyler büyük bir ciddiyet, profesyonellik ve güvenilirlik.

"Ben genç bir adamım ve her zaman güvenebileceğiniz bir profesyonelim."

"Geri planda kalmak kolay değildi"

Yaşının ilerlemesinin de etkisiyle son yıllarda aldığı süreler azalan Buffon, bunu kabullenmenin kolay bir süreç olmadığını belirtti:

"Her zaman sahnede olan ve spot ışıklarına alışkın birinin zamanı gelince geri planda kalması kolay olmuyor. Sahnenin ışıklarını başkasına bırakmam gereken anı anlamam oldukça zor oldu.

"Yine de mutluyum çünkü bunun üstesinden en iyi şekilde geldiğimi düşünüyorum."

Teklif yağıyor

Juventus'tan ayrılacağını açıklamasının ardından birçok kulüpten teklif aldığını açıklayan Buffon, çılgın bir teklif aradığını söylemişti:

"Pek çok bağlantıyla birçok teklif aldım. Yeni projeler ve hayal edilebilecek yeni başarılar istiyorum. Seyahat etmem, savaşmam ve vücudumu enerji sınırlarımla zorlamam gerekiyor.

Futbolu bırakmak da bir seçenek ancak yeniden heyecan duyacağım çılgın bir teklif olursa kabul etmekten çekinmem. Uyurken hissedeceğim yeni bir meydan okumaya ihtiyacım var"

Daha fazla okuma