Buffon, Vlahovic'i Mbappe ve Haaland ile karşılaştırırken Dybala'ya tavsiye verdi

44 yaşına giren ve kalecilik görevini Parma'da sürdüren Gianluigi Buffon, eski kulübü Juventus'un transfer gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İtalyan devi, Avrupa'nın genç gözdesi Dusan Vlahovic'i kadrosuna katarken bu sezon Serie A'da 21 karşılaşmada 17 gol, 2 asist kaydeden oyuncu, Juventus için sağlık kontrollerinden geçti.

Ayrıca Torino ekibi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Paulo Dybala ile de kontrat yenilemek istiyor ancak Juventus yöneticileri ile problem yaşadığı söylenen Dybala'nın adı Inter, Tottenham, Manchester City ve Barcelona gibi kulüplerle anılıyor.

Gianluigi Buffon ne söyledi?

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Gianluigi Buffon, Dybala'nın Juventus'tan neden ayrılmaması gerektiğini açıklarken Dusan Vlahovic'i Kylian Mbappe ve Erling Haaland ile kıyasladı.

"Dusan Vlahovic çok büyük ve sürpriz bir transfer oldu.

Vlahovic, Haaland ve Mbappe ile birlikte dünyanın en iyi genç oyuncularından biri. Ancak farklı bir şeylere sahip. 9 numaranın bir evrimi, fiziksel olarak güçlü ve dinamik."

Paulo Dybala'nın sözleşmesi yaz ayında bitiyor ancak Arjantinli oyuncu ile Juventus hala kontrat yenilemediler.

"Dybala'nın yerinde olsam daha az para için bile Juventus'ta kalırdım. Ancak takdir edildiğini hissetmeli."

Dusan Vlahovic, Kylian Mbappe ve Erling Haaland bu sezon ne yaptı?

Geçen sezon Serie A'da 37 maçta 21 gol ve 3 asistle oynayan Dusan Vlahovic, bu yıl 21 maçta 17 gol ve 2 asist kaydetti. Sırbistan Milli Takımı’nın da formasını giyen Vlahovic, 2021 yılında ülkesi için 5 gol katkısında bulundu.

PSG forması terleten Kylian Mbappe ise Ligue 1'de bu sezon 20 karşılaşmada 10 gol, 9 asistle oynadı. Fransız golcü geçen yıl ligde 31 karşılaşmada 27 gol, 7 asist kaydetmişti.

Sezon başlangıcında kısa bir sakatlık dönemi geçiren Erling Haaland ise bu sezon Bundesliga'da 14 maçta boy gösterirken 16 gol, 5 asist attı. Norveçli yıldız geçen sezonu ligde 28 karşılaşmada 27 gol, 6 asist ile kapatmıştı.

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