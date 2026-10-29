Buffalo Bills - Baltimore Ravens maçı başlama saati

Buffalo Bills, NFL normal sezonunun 8. haftasında Baltimore Ravens'ı Highmark Stadium'da (Orchard Park, New York) ağırlayacak. Maçın 1 Kasım Pazar günü Doğu saatiyle 13.00, Pasifik saatiyle 10.00 ve GMT ile 18.00'de başlaması planlanıyor.

Taraftarlar, Josh Allen ile Lamar Jackson arasında göz kamaştırıcı bir oyun kurucu düellosu izlemeyi umuyor. AFC Doğu Grubu'nun lideri Bills (5-1) üst üste üçüncü galibiyetini hedeflerken, AFC'deki Ravens (4-3) üst üste üçüncü yenilgisini önlemek istiyor.

Buffalo Bills - Baltimore Ravens maçı nasıl izlenir?

ABD'de:

CBS / Paramount+ / Fubo

Birleşik Krallık'ta:

Sky Sports+

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Buffalo Bills - Baltimore Ravens takım haberleri

Takım haberlerinde öne çıkan gelişme, Ravens'ın yıldız oyun kurucusu Lamar Jackson'ın dönmesinin beklenmesi. Her iki takım da hücum hatlarında ve savunmalarının gerisindeki oyuncu gruplarında önemli sorunlarla uğraşıyor.

Baltimore Ravens takım haberleri

Baltimore için en önemli gelişme, oyun kurucu Lamar Jackson'ın antrenmanın tamamına katılması ve pazar günü ilk kadroda sahaya çıkmasının beklenmesi. Jackson, 4. haftada yaşadığı ağır ayak bileği burkulması nedeniyle son üç maçı kaçırdı. Sahaya çıkabilecek durumda olması, iki maçlık yenilgi serisini bitirmek isteyen Ravens için çok büyük bir destek.

Ancak Ravens, hem hücum hem de savunma hatlarında ve savunmasının merkezinde ciddi sakatlık sorunlarıyla karşı karşıya:

Savunmanın kilit isimleri antrenmanda yok : Savunmanın önemli isimlerinden Roquan Smith (diz) ile yıldız safety Kyle Hamilton (diz), haftanın ilk antrenmanına katılmadı. Yedek safety Jaylinn Hawkins (diz) de antrenmanda yer almadı.

: Savunmanın önemli isimlerinden Roquan Smith (diz) ile yıldız safety Kyle Hamilton (diz), haftanın ilk antrenmanına katılmadı. Yedek safety Jaylinn Hawkins (diz) de antrenmanda yer almadı. Hücum hattında değişiklik : İlk turda seçilen çaylak guard Vega Ioane'nin (diz), geçen hafta Cincinnati karşısında yaşadığı diz iç yan bağ burkulmasının ardından bir süre forma giyememesi bekleniyor. Takasla alınan center Cam Jurgens kadroya tamamen dönmüş olsa da left tackle Ronnie Stanley'nin (ayak parmağı/ayak bileği) ve guard John Simpson'ın (kasık) antrenman katılımı sınırlı kaldı.

: İlk turda seçilen çaylak guard Vega Ioane'nin (diz), geçen hafta Cincinnati karşısında yaşadığı diz iç yan bağ burkulmasının ardından bir süre forma giyememesi bekleniyor. Takasla alınan center Cam Jurgens kadroya tamamen dönmüş olsa da left tackle Ronnie Stanley'nin (ayak parmağı/ayak bileği) ve guard John Simpson'ın (kasık) antrenman katılımı sınırlı kaldı. Sevindirici dönüşler: Olumlu tarafta ise tight end Mark Andrews (el) ve linebacker Trey Hendrickson (parmak) antrenmanların tamamına katıldı. Ayrıca running back Adam Randall'ın (boyun) sakatlık listesinden dönmesi için gerekli süreç başlatıldı ve oyuncu antrenmanın tamamına katıldı.

Buffalo Bills takım haberleri

Bills, 7. haftayı maç yapmadan geçirdikten sonra dinlenmiş olarak dönüyor. Bu ek süre, birkaç önemli oyuncunun geri dönüş yolunda ilerleme kaydetmesini sağladı. Ancak hücum hattındaki kilit bir oyuncunun durumu hâlâ endişe yaratıyor:

Hücum hattında sorun : İlk kadronun right tackle'ı Spencer Brown (sırt), ekim ayının başlarında da oynamasına engel olan ve devam eden sırt sorunları nedeniyle antrenmana katılmadı.

: İlk kadronun right tackle'ı Spencer Brown (sırt), ekim ayının başlarında da oynamasına engel olan ve devam eden sırt sorunları nedeniyle antrenmana katılmadı. Yıldız hücum oyuncusunda ilerleme : Yıldız wide receiver D.J. Moore (omuz), temassız antrenman yaptığını gösteren kırmızı formayla sahaya döndü. AC eklem burkulması nedeniyle son iki maçı kaçıran Moore, bireysel çalışmalarda Josh Allen'dan gelen pasları yakaladı ve pazar günü forma giyme yolunda ilerlemeyi sürdürdü.

: Yıldız wide receiver D.J. Moore (omuz), temassız antrenman yaptığını gösteren kırmızı formayla sahaya döndü. AC eklem burkulması nedeniyle son iki maçı kaçıran Moore, bireysel çalışmalarda Josh Allen'dan gelen pasları yakaladı ve pazar günü forma giyme yolunda ilerlemeyi sürdürdü. Savunma hattına takviye : Defensive tackle Ed Oliver (diz) antrenmana sınırlı olarak katıldı. Oliver, 4 Ekim'de Patriots karşısında aldığı sert darbeden bu yana forma giymedi. Dönüşü, Ravens'ın koşu oyununu durdurmak açısından hayati önem taşıyacak.

: Defensive tackle Ed Oliver (diz) antrenmana sınırlı olarak katıldı. Oliver, 4 Ekim'de Patriots karşısında aldığı sert darbeden bu yana forma giymedi. Dönüşü, Ravens'ın koşu oyununu durdurmak açısından hayati önem taşıyacak. Diğer dikkat çeken durumlar : Tight end Dalton Kincaid (göğüs) ve rakip oyun kurucuya baskı yapan Bradley Chubb'ın (göğüs/başparmak) antrenman katılımı sınırlıydı; ikisi de temassız antrenman forması giydi. Çaylak wide receiver Tyrell Shavers (diz) da bu sezon ilk kez antrenman sahasına çıktı ve fiziksel olarak hazır olmayanlar listesinden dönüşü için 21 günlük süre başladı.

: Tight end Dalton Kincaid (göğüs) ve rakip oyun kurucuya baskı yapan Bradley Chubb'ın (göğüs/başparmak) antrenman katılımı sınırlıydı; ikisi de temassız antrenman forması giydi. Çaylak wide receiver Tyrell Shavers (diz) da bu sezon ilk kez antrenman sahasına çıktı ve fiziksel olarak hazır olmayanlar listesinden dönüşü için 21 günlük süre başladı. Kadro düzenlemeleri ve cezalar: Safety C.J. Gardner-Johnson, lig tarafından verilen bir maçlık ceza nedeniyle karşılaşmada oynayamayacak. Bu nedenle Damar Hamlin ilk kadroya girecek. Kadro derinliğini korumak isteyen Bills, defensive end Andre Jones Jr. ile cornerback A.J. Woods'u antrenman kadrosuna geri aldı ve savunma hattı oyuncusu Austin Johnson ile yollarını ayırdı.

Buffalo Bills BUF Form Baltimore Ravens BAL BUF BUF BAL BAL Tüm maçlar Tüm maçlar Las Vegas Raiders LVR 30 33 Buffalo Bills BUF K Los Angeles Rams LA 34 37 Buffalo Bills BUF K Buffalo Bills BUF 26 29 New England Patriots NE K Buffalo Bills BUF 24 16 Los Angeles Chargers LAC K Buffalo Bills BUF 41 31 Detroit Lions DET K Oynanan maçlar 5 Kazanılan puanlar 161 Tüm maçlar Tüm maçlar Baltimore Ravens BAL 13 35 Cincinnati Bengals CIN K Cleveland Browns CLE 13 10 Baltimore Ravens BAL K Atlanta Falcons ATL 23 30 Baltimore Ravens BAL K Baltimore Ravens BAL 24 18 Tennessee Titans TEN K Dallas Cowboys DAL 31 34 Baltimore Ravens BAL K Oynanan maçlar 5 Kazanılan puanlar 111

Kafa Kafaya Çizim 4 0 1 ABD 1 Buffalo Bills BUF 41 Baltimore Ravens BAL 40 MS ABD 1 Buffalo Bills BUF 27 Baltimore Ravens BAL 25 MS ABD 1 Baltimore Ravens BAL 35 Buffalo Bills BUF 10 MS ABD 1 Baltimore Ravens BAL 20 Buffalo Bills BUF 23 MS ABD 1 Buffalo Bills BUF 17 Baltimore Ravens BAL 3 MS 118 Kazanılan puanlar 123

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