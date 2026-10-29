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Buffalo BillsBuffalo Bills
Highmark Stadium
Baltimore RavensBaltimore Ravens
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Buffalo Bills - Baltimore Ravens NFL maçı canlı nasıl izlenir? Lamar Jackson'ın dönmesi bekleniyor! İnternet yayını, TV kanalları ve başlama saati

Buffalo Bills - Baltimore Ravens
ABD 1

Buffalo Bills ile Baltimore Ravens arasındaki NFL maçı nasıl izlenir? Başlama saati ve takımlardan son haberler

Buffalo Bills - Baltimore Ravens maçı başlama saati

Buffalo Bills, NFL normal sezonunun 8. haftasında Baltimore Ravens'ı Highmark Stadium'da (Orchard Park, New York) ağırlayacak. Maçın 1 Kasım Pazar günü Doğu saatiyle 13.00, Pasifik saatiyle 10.00 ve GMT ile 18.00'de başlaması planlanıyor.

Taraftarlar, Josh Allen ile Lamar Jackson arasında göz kamaştırıcı bir oyun kurucu düellosu izlemeyi umuyor. AFC Doğu Grubu'nun lideri Bills (5-1) üst üste üçüncü galibiyetini hedeflerken, AFC'deki Ravens (4-3) üst üste üçüncü yenilgisini önlemek istiyor.

Buffalo Bills - Baltimore Ravens maçı nasıl izlenir?

ABD'de:

CBS / Paramount+ / Fubo

Birleşik Krallık'ta:

Sky Sports+

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Buffalo Bills - Baltimore Ravens takım haberleri

Takım haberlerinde öne çıkan gelişme, Ravens'ın yıldız oyun kurucusu Lamar Jackson'ın dönmesinin beklenmesi. Her iki takım da hücum hatlarında ve savunmalarının gerisindeki oyuncu gruplarında önemli sorunlarla uğraşıyor.

Baltimore Ravens takım haberleri

Baltimore için en önemli gelişme, oyun kurucu Lamar Jackson'ın antrenmanın tamamına katılması ve pazar günü ilk kadroda sahaya çıkmasının beklenmesi. Jackson, 4. haftada yaşadığı ağır ayak bileği burkulması nedeniyle son üç maçı kaçırdı. Sahaya çıkabilecek durumda olması, iki maçlık yenilgi serisini bitirmek isteyen Ravens için çok büyük bir destek.

Ancak Ravens, hem hücum hem de savunma hatlarında ve savunmasının merkezinde ciddi sakatlık sorunlarıyla karşı karşıya:

  • Savunmanın kilit isimleri antrenmanda yok: Savunmanın önemli isimlerinden Roquan Smith (diz) ile yıldız safety Kyle Hamilton (diz), haftanın ilk antrenmanına katılmadı. Yedek safety Jaylinn Hawkins (diz) de antrenmanda yer almadı.
  • Hücum hattında değişiklik: İlk turda seçilen çaylak guard Vega Ioane'nin (diz), geçen hafta Cincinnati karşısında yaşadığı diz iç yan bağ burkulmasının ardından bir süre forma giyememesi bekleniyor. Takasla alınan center Cam Jurgens kadroya tamamen dönmüş olsa da left tackle Ronnie Stanley'nin (ayak parmağı/ayak bileği) ve guard John Simpson'ın (kasık) antrenman katılımı sınırlı kaldı.
  • Sevindirici dönüşler: Olumlu tarafta ise tight end Mark Andrews (el) ve linebacker Trey Hendrickson (parmak) antrenmanların tamamına katıldı. Ayrıca running back Adam Randall'ın (boyun) sakatlık listesinden dönmesi için gerekli süreç başlatıldı ve oyuncu antrenmanın tamamına katıldı.

Buffalo Bills takım haberleri

Bills, 7. haftayı maç yapmadan geçirdikten sonra dinlenmiş olarak dönüyor. Bu ek süre, birkaç önemli oyuncunun geri dönüş yolunda ilerleme kaydetmesini sağladı. Ancak hücum hattındaki kilit bir oyuncunun durumu hâlâ endişe yaratıyor:

  • Hücum hattında sorun: İlk kadronun right tackle'ı Spencer Brown (sırt), ekim ayının başlarında da oynamasına engel olan ve devam eden sırt sorunları nedeniyle antrenmana katılmadı.
  • Yıldız hücum oyuncusunda ilerleme: Yıldız wide receiver D.J. Moore (omuz), temassız antrenman yaptığını gösteren kırmızı formayla sahaya döndü. AC eklem burkulması nedeniyle son iki maçı kaçıran Moore, bireysel çalışmalarda Josh Allen'dan gelen pasları yakaladı ve pazar günü forma giyme yolunda ilerlemeyi sürdürdü.
  • Savunma hattına takviye: Defensive tackle Ed Oliver (diz) antrenmana sınırlı olarak katıldı. Oliver, 4 Ekim'de Patriots karşısında aldığı sert darbeden bu yana forma giymedi. Dönüşü, Ravens'ın koşu oyununu durdurmak açısından hayati önem taşıyacak.
  • Diğer dikkat çeken durumlar: Tight end Dalton Kincaid (göğüs) ve rakip oyun kurucuya baskı yapan Bradley Chubb'ın (göğüs/başparmak) antrenman katılımı sınırlıydı; ikisi de temassız antrenman forması giydi. Çaylak wide receiver Tyrell Shavers (diz) da bu sezon ilk kez antrenman sahasına çıktı ve fiziksel olarak hazır olmayanlar listesinden dönüşü için 21 günlük süre başladı.
  • Kadro düzenlemeleri ve cezalar: Safety C.J. Gardner-Johnson, lig tarafından verilen bir maçlık ceza nedeniyle karşılaşmada oynayamayacak. Bu nedenle Damar Hamlin ilk kadroya girecek. Kadro derinliğini korumak isteyen Bills, defensive end Andre Jones Jr. ile cornerback A.J. Woods'u antrenman kadrosuna geri aldı ve savunma hattı oyuncusu Austin Johnson ile yollarını ayırdı.
Buffalo Bills
BUF

Form

Baltimore Ravens
BAL

Tüm maçlar

Las Vegas Raiders
LVR
30
33
Buffalo Bills
BUF
K
Los Angeles Rams
LA
34
37
Buffalo Bills
BUF
K
Buffalo Bills
BUF
26
29
New England Patriots
NE
K
Buffalo Bills
BUF
24
16
Los Angeles Chargers
LAC
K
Buffalo Bills
BUF
41
31
Detroit Lions
DET
K
Oynanan maçlar5
Kazanılan puanlar161

Tüm maçlar

Baltimore Ravens
BAL
13
35
Cincinnati Bengals
CIN
K
Cleveland Browns
CLE
13
10
Baltimore Ravens
BAL
K
Atlanta Falcons
ATL
23
30
Baltimore Ravens
BAL
K
Baltimore Ravens
BAL
24
18
Tennessee Titans
TEN
K
Dallas Cowboys
DAL
31
34
Baltimore Ravens
BAL
K
Oynanan maçlar5
Kazanılan puanlar111

Kafa Kafaya

Buffalo Bills
Çizim
Baltimore Ravens
4
0
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Buffalo Bills
BUF
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Baltimore Ravens
BAL
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MS
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Buffalo Bills
BUF
27
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Baltimore Ravens
BAL
25
MS
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Baltimore Ravens
BAL
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Buffalo Bills
BUF
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Baltimore Ravens
BAL
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Buffalo Bills
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Buffalo Bills
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Baltimore Ravens
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MS
118Kazanılan puanlar123

Faydalı bağlantılar

AFC Doğu: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

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AFC Kuzey: Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC Kuzey: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC Güney: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

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