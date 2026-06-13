Buenos Aires, Amerika'yı 13 bin Arjantinli babaya karşı kışkırtıyor ve onların Dünya Kupası'na katılmasını engelliyor!

Arjantinli yetkililer, çocuklarının nafakasını ödemekte geciken yaklaşık 13 bin babanın yer aldığı bir listeyi ABD'deki ilgili makamlara sundu; Denetimi güçlendirmek ve bu babaların ABD topraklarında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin milli takımının maçlarına katılmalarını engellemek amacıyla, bu babaları futbolun en büyük etkinliğinin tadını çıkarmadan önce nafaka borçlarını ödemeleri için zorlamayı amaçlayan benzeri görülmemiş bir adım atıldı. Bu adım, ülkedeki binlerce aileyi etkileyen nafaka ödememe olgusuyla mücadeleye yönelik daha geniş bir politikanın parçası.

Buenos Aires'teki yetkililerin "Foot Mercato" sitesine yaptığı açıklamaya göre, bu önlem Arjantin ve ABD arasındaki adli işbirliği kapsamında alınmıştır. Liste, nafaka ödemelerini geciktiren babaların "Tango" maçlarına ev sahipliği yapacak ABD stadyumlarına girişini engellemek için kullanılacak, Bu adım, seyahat etmeyi ve Dünya Kupası'nın tadını çıkarmayı düşünmeden önce çocuklarına karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri için onlara baskı yapmayı amaçlıyor.

Buenos Aires Belediye Başkanı kararı kararlılıkla savundu ve çocuklarına nafaka ödemek gibi temel bir görevi yerine getirmeyenlerin eylemlerinin sonuçlarına katlanmaları gerektiğini belirterek, açıkça şöyle dedi: "Çocuklarına nafaka ödemiyorlarsa, stadyuma girmelerine izin verilmeyecek."

Bu önlem, sosyal medyada ve birçok çocuk hakları örgütü tarafından büyük beğeni topladı. Örgütler, bu önlemi ihmalkar ebeveynleri sorumlu tutmanın etkili bir yolu olarak gördü ve eğlence haklarından yararlanmadan önce ailevi yükümlülüklerin yerine getirilmesinin önemini vurguladı. Bu örnek, diğer ülkeleri de benzer önlemler almaya teşvik edebilir.