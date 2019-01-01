Bülent Uygun teklifleri doğruladı! "Sevilla, Emre'nin peşinde"

Bülent Uygun, Gençlerbirliği'ne karşı attığı golle Süper Lig tarihinin en genç golcüsü olan Emre Demir için resmi teklifleri doğruladı.

Teknik Direktörü Bülent Uygun, Emre Demir ve Lung'un transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Radyospor'dan Salim Manav'ın sorularını yanıtlayan Bülent Uygun, kaleci Lung ve 15 yaşındaki futbolcu Emre Demir'e 'nın resmen talip olduğunu açıkladı.

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48 yaşındaki teknik adam, Emre Demir'in talipleri arasında sadece Sevilla'nın değil birçok Avrupa devinin de olduğunu belirtti:

"Kalecimiz Lung'a Sevilla'dan gelen resmi transfer teklifi oldu. Lung'un sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Ocak ayında bu transfer gerçekleşir mi? Bilmiyorum. Emre Demir'e de Sevilla'ın transfer teklifi oldu. Emre'ye Sevilla hafif kaçar çünkü Emre'in birçok dünya devi peşinde. Emre'yi isteyen takımların ismini şu anda açıklayamam. Bu Emre'ye de Kayserispor'a da zarar verir."

Kayserispor ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Emre Demir, bu sezon sarı kırmızılı forma altında 3 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. Demir, 'ne karşı attığı golle Süper Lig tarihinin en genç golcüsü ünvanını Enes Ünal'dan devraldı.