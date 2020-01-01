Bülent Uygun: Sneijder ne zaman isterse Denizlispor'a gelebilir

Denizlispor'un teknik direktörü, Galatasaray'ın eski yıldızını teknik ekibine davet etti.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel 'un teknik direktörü Bülent Uygun, teknik direktör olarak görev aldığı 'ın El-Gharafa takımında Sneijder ile çalıştıklarını hatırlattı.

Futbolculuk kariyerini noktalayan oyuncunun antrenörlük eğitimi aldığını belirten Uygun, AA'ya yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kendisi iyi bir Galatasaraylı olarak, 'da çok seviliyor. Galatasaray çağırırsa oraya koşa koşa gider diye düşünüyorum. Gelecekte eski takımları ve 'de teknik direktör olarak çalışmayı hedefliyor. Antrenörlük için çok istekli ve eğitimlere devam ediyor. Sneijder'in Denizlispor'daki teknik ekibimde her zaman yeri var. Sneijder'e 'Ne zaman istersen, gelebilirsin. Kapımız sonuna kadar açık' dedim."

Daha fazla takım

Uygun, 15 Haziran Pazartesi günü deplasmanda Demir Grup 'a konuk olacakları maça çok iyi hazırlandıklarını da sözlerine ekledi.