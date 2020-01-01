Bülent Uygun: Futbol adına doğru işleri yaptık

Yeni Malatyaspor galibiyetini değerlendiren Bülent Uygun, doğru işler yapan istekli ve azimli bir takım görüntüsü verdiklerini söyledi.

Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği BtcTurk 'u 2-0 mağlup eden Yukatel 'un teknik direktörü Bülent Uygun çalışmaya devam edeceklerini ve Denizlispor camiasının ve formasının hak ettiği futbolu sergilemeye devam edeceklerini bildirdi.

Uygun, müsabakanın ardından katıldığı basın toplantısında, sahalarında kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Taraftarların Türk bayraklarıyla stada gelerek birlik ve beraberliği dünyaya gösterdiğini anlatan Uygun, şöyle konuştu:

Daha fazla takım

"Futbol adına baktığımızda kazanmamız gereken bir maçtı. Bizim için uzun zamandır içeride galip gelememek ve iyi oynayamamanın verdiği bir psikolojik problem vardı ama bugün itibarıyla 24 şut atmışız, 33 gol girişimi için orta yapmışız ve iki topumuz direkten döndü. İki yarıda da istekli, arzulu ve futbol adına güzel şeyler yapan bir Denizlispor vardı. Eksikliklerimiz ve daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Çalışacağız ve Denizlispor camiasının ve o formanın hak ettiği futbolu sahada sergilemeye devam edeceğiz. İnşallah bu şekilde devam etmek için var gücümüzle çalışmalara devam edeceğiz."

Kemal Özdeş: "Denizlispor galibiyeti hak etti"

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş de maçla ilgili çok fazla söylenecek sözün olmadığını söyledi.

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Denizlispor taraftarının oluşturduğu enerji sonucunda baskı altında kaldıklarını belirten Özdeş, "Rakip oldukça etkili bir oyun oynadı. Kalemizde çok durağan top gördük. Bunu savuşturacak topa sahip olma, önde topu tutma eksik olunca sonunda bir gol geldi ve devrenin sonuna doğru da 10 kişi kalınca bugün bizim için her şey daha sorun olmaya başladı." dedi.

Özdeş, Denizlispor'u tebrik ederek, şöyle konuştu:

"Denizlispor oynadıkları oyunla galibiyeti hak etti. Bizim de ikinci yarı kazanamama gibi durumumuz söz konusu. Şimdi eksik oyuncular da döndüğünde hemen tamir etmek ve enerji oluşturmak gerekiyor. Denizlispor da iki hafta önce aynı durumdaydı. Şimdi önümüzdeki kalan maçlara odaklanacağız. Geçmiş maalesef geçmişte kalıyor. Önümüzdeki maça hemen konsantre olmalıyız. Hem camiayı hem de oyuncuları uyandırmak gerekiyor. Takımım ve camiam bunu yapacak güçte. Umuyorum bu psikolojiyi düzeltir ve kazanmaya başlarız."