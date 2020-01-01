Bülent Korkmaz: Yetenekli oyuncularımız risk almalılar

Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, sahalarında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Bülent Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada oyunun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu ancak bunu sonuca yansıtamadıklarını söyledi.

Sonuç alamamanın hem kendisini hem de oyuncularını üzdüğünü ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Özellikle rakibin bize göre üçüncü bölgesinde, yetenekli oyuncularca risk alınmadan sonuç almanız veya pozisyon yaratmanız çok zor. Alışılmış bazı düzenler var. Onun değişmesi çok çabuk olmuyor. Geldiğimden beri en yoğun çalıştığımız yer ön bölge. Ön bölgede, rakip alandaki ceza sahası ve çevresinde risk alarak oyun oynamamız lazım. Yetenekli oyuncular ön bölgelerde risk alarak hareket etmeliler ve sonucu çıkarmalılar. İnşallah bunu yapacağız. Halledeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp bu işi çözmeye çalışacağız."