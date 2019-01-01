Bülent Korkmaz: Transfer yapmak için transfer yaptırmayacağım

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ihtiyaçları olan üç mevkiye bütçeleri dahilinde doğru oyuncuları almak istediklerini söyledi.

Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında, 18 Ağustos'ta ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlattı.



Sezon öncesi iyi hazırlık süreci geçirdiklerini belirten Korkmaz, takımın durumundan memnun olduğunu ifade etti.



Korkmaz, geçen sezon ligi iyi bir yerde bitirdiklerini anımsatarak şöyle konuştu:



"Bu, kimsenin beklemediği bir durumdu. Bu sezonla ilgili herkesin beklentileri fazla. Bu sezon da kolay geçecek bir sezon değil. Hedefimiz maç kazanmak. İnşallah bu sezon da geçmiş sezon gibi iyi geçer. Amacımız, düşüncemiz, planlamamız bu. İlk maçta deplasmanda Göztepe ile oynayacağız. Takımımızın fiziksel, taktiksel anlamda iyi olduğunu söyleyebiliriz."



Antalyaspor Teknik Direktörü Korkmaz, takımda sakatlığı süren Amilton ile Bolu kampında sakatlanıp takımla çalışmaya başlayan Aatıf Chahechouhe, Doğukan Sinik, Tarık Çamdal'ın Göztepe maçı kadrosunda yer almayabileceğini aktardı.



Korkmaz, iki yıl sonra Antalyaspor ilk 11'inde altyapıdan yetişen 5-6 oyuncunun yer alabileceğine dikkati çekerek doğru transferin önemine değindi.



Takımda üç mevkiye oyuncu takviyesinin gerekliğinden bahseden Korkmaz, "Transfer yapmak için transfer yaptırmayacağım. Kulübün bir bütçesi var. Bu bütçeyi aşmayı düşünmüyorum. İki sene sonra altyapıdan yetişen 5-6 oyuncu oynatırsam, o zaman düşündüğümüz hedeflere ulaşmak daha kolay olacaktır." dedi.



Uzun vadeli planlamada Avrupa kupasında yer almak, kupa kaldırmak, üst sıralarda oynama düşüncesi için çabaladıklarını anlatan Korkmaz, ancak bunun çok kolay olmayacağını bildirdi.



Bülent Korkmaz, Zeki Yıldırım ile Yekta Kurtuluş'un kadro dışı bırakılması ve kendilerinden kulüp bulmalarının istenmesinin takım açısından zor bir karar olduğunu sözlerine ekledi.