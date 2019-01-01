Bülent Korkmaz: Pozisyona giriyoruz, atamıyoruz

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından kaçan gol pozisyonlarına vurgu yaptı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu 'u 2-1 mağlup ederken, Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirdi.

"Bambaşka iki yarı oynadık," diyen Korkmaz, "İlk yarıda çok kolay goller yedik. İkinci yarıda çok pozisyona girdik fakat gole çevirmekte zorlandık. Pozisyona giriyoruz, atamıyoruz. Yapacağımız bir şey yok" yorumunu yaptı.

Kulüpteki geleceğiyle ilgili de konuşan Korkmaz, "Başkan ne derse ben onu yaparım. Bu gibi durumlarda ayakta kalıp dik durmayı bilen biriyim. Her zamanki gibi o mücadelemizi göstermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.