Bülent Korkmaz: Oyuncularımızın duygusal durumu istediğimiz gibi

Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz 2-0'lık üstünlüklerini koruyamadıkları Kayserispor maçını değerlendirdi.

Süper Lig'in 23. haftasının açılış karşılaşmasında deplasmanda 'la 2-2 berabere kaldı. Maçta 2-0 öne geçen Konyaspor skor üstünlüğünü koruyamadı ve maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Teknik direktör Bülent Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Korkmaz uzun bir süre sonra iki gol bulup öne geçmenin önemli olduğunu söyledi.

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İki gol bulana kadar her şeyin istedikleri gibi gittiğini belirten Korkmaz, "Hızlı hücuma çıkıyorduk. Etkili de olduk. Bazen istemediğiniz golleri yiyebiliyorsunuz. İkinci yarı belki biraz baskı altına girdik. Ona rağmen pozisyon bulduk. Oyuncularımın ben geldikten sonraki süreçte duygusal durumları istediğimiz gibi değildi ancak şu an istediğimiz gibi." şeklinde konuştu.

Korkmaz, kendilerini destekleyen Konyaspor taraftarına da teşekkür etti.

Konyaspor'un başında ikinci karşılaşmasına çıkan Bülent Korkmaz ilk puanını aldı.