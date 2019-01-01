Bülent Korkmaz: Muslera'nın gösterdiği performansla istediğimiz golleri bulamadık

Galatasaray'a 5-0 mağlup olan Antalyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, Fernando Muslera'nın üzerinde durdu.

Süper Lig'de Galatasaray'a deplasmanda 5-0 mağlup olan Antalyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, maça dair açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a maçın ardından verdiği demeçte Fernando Muslera'ya övgülerde bulunan Bülent Korkmaz, ''Muslera'yı kutluyorum. Muslera tuttu. Oyunun kırılma anlarında Muslera'nın gösterdiği performansla istediğimiz golleri bulamadık.'' dedi.

Unutmaları gereken bir maç oynadıklarını belirten Korkmaz, ''Oyun disiplininden de kopunca bu skor oluştu. Tabii ki Galatasaray bizim rakibimiz değil. İlk yarıda iyiydik ama ikinci yarıda oyun disiplininden kopunca dağıldık. Bu maçı unutacağız.'' diye konuştu.

Takımın genel durumunu ve iç saha performansını da değerlendiren Bülent Korkmaz, ''Önümüzdeki hafta kendi sahamızda oynuyoruz, kendi sahamızda istediğimiz oyunu oynuyoruz ama istediğimiz sonuçları alamıyoruz. İç sahada iyi oynuyoruz ama bireysel hatalardan gol yiyoruz. Geri düşünce de oyunun belli bölümlerinde risk alıyoruz. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremeyince pozisyon veriyoruz. Şimdi yapacağımız en iyi şey Alanya maçına hazırlanmak.'' dedi.