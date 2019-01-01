Bülent Korkmaz: Milli Takımın başarısında Lucescu'yu unutmamak gerek

Takımının ve A Milli Takımın son durumunu değerlendiren Bülent Korkmaz, Türkiye'nin başarısında Lucescu'nun payının unutulmaması gerektiğini belirtti.

Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, takımının hafta sonu oynayacağı maçı ve Milli Takımın son durumunu değerlendirdi.

Korkmaz, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda Andorra ve Moldova karşılaşmalarını kazanan A Milli takımın teknik direktörü Şenol Güneş ve oyuncuları tebrik etti.

Çok genç ve dinamik bir milli takıma sahip olduklarını dile getiren Korkmaz, " Bu takımı oluşturan Lucescu'yu unutmamak lazım. Tecrübesi ve bilgisiyle Şenol hocanın bu takımı 3-4 turnuvaya götüreceğini düşünüyorum. Bu yetenek milli takımda var. Dolayısıyla çok umutluyum. İnşallah hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Dünya Kupası'na gideriz." dedi.

"Hücumda çok farklı alternatiflerimiz var"

Milli maç arasında yeni transferlerden Harun Kavaklıdere'nin antrenmanda sakatlandığını, Doğukan Sinik'in arka adalesindeki sakatlığının nüksettiğini ifade eden Korkmaz, sakatlığı geçen Amilton'un bireysel antrenmanlara başladığını, bir haftaya kadar takımla antrenmanlara çıkacağını dile getirdi.

Milli maç arasında takım olarak iyi hazırlandıklarını vurgulayan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Hafta sonu oynayacağımız İstikbal Mobilya maçının iyi geçeceğini düşünüyorum. Takım olarak hem fiziksel hem taktik olarak çalışmalarımız çok olumlu geçti. Nihayetinde yavaş yavaş farklı bir takım oyunu oynamak istiyoruz. Geçen seneden farklı olarak, bu sene oyunumuzu geliştirmek istiyoruz. Bunun üzerine çalışmalarımızı sezon başından beri yapıyoruz. Bunu daha da ilerlettik. Yeni gelen transferlerimizle beraber, taraftarımıza daha iyi bir oyun izleteceğiz. Bunu ilk üç maçta gördük. Özellikle hücum yönünden çok farklı oyuncu alternatiflerimiz var. Rakibe göre bunu da değerlendirebiliriz. Hafta sonuna hazırız. Zor bir maç olacak. Çünkü agresif ve blok halinde oynayan bir takım göreceğiz. Sabırlı olacağız. Oyunun ve skorun hakimi olmak istiyoruz. İnşallah hafta sonu taraftarımızla birlikte gülen taraf biz oluruz. "

"Elimizdeki genç oyuncular çok yetenekli"

Korkmaz, takıma geri dönen Yekta Kurtuluş'a özel antrenman yaptırdıklarını, önümüzdeki haftadan itibaren takımla birlikte çalışmaya başlayacağını, hazır olmasının ise 2-3 haftayı bulacağını söyledi.

Haberin devamı aşağıda

Ümit Milli Takım'da İngiltere'ye karşı oynayan ve bir gol atan Doğukan Sinik'in kendisini mutlu ettiğini anlatan Korkmaz, bu oyuncusunun ileride daha da iyi olacağına inandığını bildirdi.

Korkmaz, alt yapılarından yetişen asıllı 19 yaşındaki Paul Mukariu'dan son derece umutlu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Paul'u geçen seneden beri takip ediyoruz. Sezon başını çok iyi geçirdi. Hazırlık maçlarında ve ligde oynattık. İyi gidiyor. Gol de attı. Bu, beni son derece mutlu ediyor. Elimizdeki genç oyuncular çok yetenekli. Antalyaspor'un geleceğini gösteriyor. Genç oyuncuların oynayarak tecrübe sahibi olarak bir kaç sene sonra bu takımın değişmez oyuncuları olması durumunda, Antalyaspor herkesin aklındaki hedeflere kolay ulaşabilecek. Hedefimiz maç kazanmak. Maç kazandıkça zaten bazı şeyler çıkıyor. Hedefim iki sene sonra ilk 11'de alt yapıdan çıkmış 5-6 oyuncunun olmasıdır. Bu 5-6 oyuncu iki sene sonra ilk 11'de oynuyorsa, o zaman hedeflere ulaşırız. O zaman ben 'Bu sene Avrupa kupalarına gideceğiz.' derim."