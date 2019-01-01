Bülent Korkmaz: "Kopuk oynayınca hem oyunu hem skoru veriyoruz"
Süper Lig'in tatilden dönüş haftasının açılış maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.
Maçın ardından beIN Sports'a konuşan Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, alınan sonuçtan dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.
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Maçın ilk yarısında iyi oynadıklarını ifade eden Korkmaz, "İlk yarıda istediğimiz oyunu oynadık, öne geçtik, goller kaçırdık. Merkezden iyi gelen bir Trabzon vardı ve bunu engelleyip çok iyi kontra atağa çıktık ama ikinci golü bulamadık" dedi.
İkinci 45 dakikanın istedikleri gibi geçmediğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "İkinci yarıda iyi oynayamadık, değişken bir oyun vardı. Kopuk kopuk oynadık. Biz kopuk kopuk oynayınca hem oyunu hem skoru veriyoruz. İlk yarıdaki oyun ikinci yarıda da olsa sonuç farklı gelişebilirdi ama maalesef olmadı" diyerek röportajını tamamladı.
Antalyaspor, bu skorla beraber Süper Lig'de oynadığı 27. maçın ardından 35 puanda kaldı.