Bülent Korkmaz: Fenerbahçe'yi evinde yenmek kolay değil

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe'yi kendi sahasında mağlup eden oyuncularını kutladı.

ile arasında Süper Lig'in 7. haftasında oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı. Maçın ardından Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz açıklamalarda bulundu.

İşte Korkmaz'ın açıklamaları...

"Biraz fazla geri kaçınca. Kenar ortalara maruz kaldık. Ancak onları da iyi savurduk. İkinci yarı oyuncu değişiklikleri yaptık. Top tutan oyuncularla ikinci yarıya başladık. İkinci yarıda ikinci golü de bulabilirdik. Pozisyonlar da bulduk ama olmadı. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Onları kutluyorum. Fenerbahçe'yi evinde yenmek kolay değil, bunu başardık."

"Sakat oyuncularımız var. Kendi sahamızda oynadığımız maçında Gustavo sakatlandı. Onun yerine Fenerbahçe karşısında oynayan oyuncular yokluğunu aratmadı. Milli ara sakatlıkların geçmesi açısından önemli. Oynamayan oyuncuları da bu arada oynayacak seviyeye getirmek için çalışacağız. Milli aralar bu açıdan bazen iyidir."