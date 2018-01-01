Bülent Korkmaz: Bizim için kazanılan bir puan diyebilirim çünkü...

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe'den alınan beraberliği kazanç olarak gördüklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan Korkmaz, sakat oyuncularının fazlalığı sebebiyle beraberliğin kazanç olduğunu belirtirken, "Bizim için bir puan kazanılan bir puan diyebilirim çünkü çok eksiğimiz vardı, direkt oynayan 6 oyuncumuz yoktu. Fenerbahçe'nin durumunu da biliyorduk ama her şeye rağmen kendi evimizde iyi savunup bir puanı aldık. Total olarak da düşündüğümüz puan durumunun üzerindeyiz." ifadelerini kullandı.

Sezon başından başlayarak geldikleri durumu değerlendiren tecrübeli teknik adam, "İlk yarıyı böyle tamamlamak, sonunda da gol yemeden bitirmek bizim için çok güzel oldu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Sezona her anlamda çok zor şartlarda girdik. Düşen ilk takım, gönderilen ilk teknik direktör olarak gösterildik. Ancak ben buradaki aile bağlarına çok güveniyordum, o ortamda bile ben çok mutluydum. Oyuncularıma güveniyordum." dedi.

Karakterli oyunculara sahip olduklarının altını çizen Korkmaz, "Eksiklerimiz vardı ama herkes her şeyi en doğru şekilde yaptı ve eksiklerimizi düzeltmek için çok şey yaptık. Bir bütün halinde hareket ettik, bu çok önemliydi. Takım olurken çok özel oyuncularınız olmasa bile karakter olarak çok önemli isimlere sahiptik bu da bizi düşündüğümüzün üzerine çıkardı. İkinci yarıda gevşemeden, aynı disiplinle devam edeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.