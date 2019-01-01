Bülent Korkmaz: Avrupa Kupalarına giden takımlar başarılı olmalı

Avrupa Kupalarına giden takımların büyük yatırım yaptığını belirten Bülent Korkmaz, turnuvalarda başarılı olmaları gerektiğini belirtti.

Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Avrupa kupalarında oynayan takımların yaptıkları büyük yatırımlar karşılığında başarılı olmaları gerektiğini söyledi.

Korkmaz, A Milli Futbol Takımı'nda çok güzel jenerasyon olduğunu, buradaki oyuncuların çoğunun da Avrupa'da top oynadığını ifade etti.

Türk oyuncuların , İngiltere, İtalya ve gibi gibi liglerdeki takımlarda oynamasının kendisini son derece mutlu ettiğini aktaran Korkmaz, onların orada futbolunu geliştirmeleri, belli bir yaştan sonra 'ye gelip bunu yansıtmalarının güzel olacağını dile getirdi.

Bundan son derece mutlu olduğuna değinen Korkmaz, "Orada oynamayı hak ediyorlar. Büyük takımlarda oynuyorlar. Şampiyonluğa oynayan takımlarda oynamaları çok güzel bir şey" dedi.

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"Şampiyonluk bir araçtır"

Yakalanan yeni jenerasyonun Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarına yansımasının nasıl olacağının ileride görüleceğini vurgulayan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Avrupa kupalarında oynayan takımlarımız başarılı olmalı çünkü çok büyük yatırımlar yapıyorlar. Bu kadar büyük yatırımlar yaptığınız zaman Avrupa'da da başarılı olmanız lazım. Her zaman söylüyorum, şampiyonluğa oynayan ve şampiyon olmuş takımlar için şampiyonluk bir araçtır. Asıl hedef Avrupa kupalarında başarılı olmaktır. Bunu futbolcuyken yaşayan bir Türk oyuncu olarak söylüyorum, tabii ki bunun için çok doğru planlama yapmak lazım."

Türkiye'de altyapıya önem vererek Avrupa'ya oyuncu satan 'dan başka bir takım görmediğini anlatan Korkmaz, "Altyapıya doğru şekilde eğilerek, doğru planlama ve program yaparak istikrarı devam ettirmelisiniz. 5-6 sene sonra doğru yapılanmanın ürünlerinin, profesyonel takımda oynayan oyuncularla görüleceğini düşünüyorum. Antalyaspor'da da bunu yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.