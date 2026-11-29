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Schalke 04, SC Paderborn deplasmanında 1-8 yenildi. BVB ile oynanacak Ruhr derbisine bir hafta kala kulüp zor durumda. Teknik direktör Miron Muslic'in maç sonrası takımına yönelttiği sert eleştiriler de herkesten destek görmedi.

Eski Bundesliga futbolcusu Stefan Schnoor, Sport1 kanalındaki Doppelpass programında "O röportajın ardından onu hemen kovardım" dedi. Schnoor, bu görüşünü Muslic'in sert açıklamaları sırasında kendisinin de açıkça kabul ettiği çaresizliğine dayandırdı.

Schnoor, tartışma yaratan görüşünü şöyle açıkladı: "Özetle, 'Sezon başından beri ekibimle birlikte elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ama takım bunları benimsemiyor' dedi."

Bir dönem VfL Wolfsburg'da forma giyen 55 yaşındaki Schnoor'a göre durum açık: "Ya sürekli yanlış şeyler yapıyor, ya futbol anlayışına uygun olmayan oyuncular verilmiş ya da ne yapacağını hiç bilmiyor. Ama bu kadar çaresizsem ve bunu kamuoyu önünde söylüyorsam, takımım gelecek hafta BVB'ye karşı Ruhr derbisinde nasıl ayakta kalacak? O maç için nasıl bir planım olabilir? Önce onları yerin dibine sokup sonra benim için kendilerini ateşe atmalarını bekliyorum. Bu zor ve böyle yürümez."

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Muslic, cumartesi öğleden sonra takımının Doğu Vestfalya'daki felaket performansının ardından oyuncularını kamuoyu önünde ağır biçimde eleştirmiş ve kaleci Loris Karius dışındaki tüm oyuncularının son maçlarda Bundesliga seviyesinde olmadığını söylemişti. Muslic, DAZN'a yaptığı açıklamada şunları söyledi : "Bu performans utanç vericiydi. Yer yarılsa da içine girsem. Loris Karius dışında lider oyuncuların hiçbiri takıma liderlik edemiyor. Emek vererek inşa ettiğimiz şeyleri hızla yıkıyoruz. Schalke'yi yüzüstü bıraktık. Şu anki kadro yapımızla Bundesliga seviyesinde değiliz." Ardından Schnoor'a göre kovulmasını gerektiren o cümleyi kurdu: "Teknik ekip olarak ne denersek deneyelim sonuç vermiyor."

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Gol atmakta sürekli zorlanan Schalke, Paderborn'daki ağır yenilgiyle bu sezon altıncı kez kaybetti. Mavi-beyazlılar 11 maçta yalnızca bir galibiyet alabildi. Schalke, eylül ortasında Union Berlin'i 3-1 yendiği maçta bu sezon şu ana kadar attığı gollerin yüzde 50'sini kaydetti. Şimdi ise gelecek pazar, 11 Mart 2023'ten ve Schalke'nin küme düşmesinden bu yana BVB'ye karşı oynanacak ilk Ruhr derbisi var.

Schalke 04, Miron Muslic'e güvenini sürdürüyor

Ancak 16. sırada olmalarına, Paderborn'da yaşanan ağır yenilgiye ve takımı üst lige çıkaran Muslic'in çarpıcı sözlerine rağmen teknik direktörün geleceği tartışılmıyor. Sportif direktör Frank Baumann bunu açıkça belirtti. Baumann, WAZ'a "Miron hakkında 0,0 tartışma var" dedi ve ekledi: "Birlikte kazanır, birlikte kaybederiz. Miron oyuncuları maça iyi hazırladı. Bu, taktik değişikliği meselesi değil. Sonuçta sahada olan ve gerekeni yapması beklenen oyuncular."

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Muslic, 2025/26 sezonu için Plymouth Argyle'dan Schalke 04'e geldiğinde teknik direktör olarak nispeten az tanınıyordu. Duygusal konuşmaları, iyi sonuçlar ve sonunda rahat biçimde garantilediği üst lige yükseliş sayesinde kısa sürede Schalke taraftarlarının gözdesi oldu. Şimdi ise 44 yaşındaki teknik direktörün koltuğu ilk kez ciddi biçimde sallanıyor. Sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor.