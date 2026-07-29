"Bunu utanç verici buluyorum. Futbolda böyle düşünceler üzerine konuşuyor olmamızdan utanıyorum" diyen Eberl, çarşamba günü Rottach-Egern'de yeni transfer Nathaniel Brown'ın tanıtım basın toplantısında konuştu.









Eberl, "Futbol bize ait değil. Bu bir oyun. FIFA benim için bu oyuna eşlik etmek, onu belli formatlara ve kurallara oturtmak, Dünya Kupaları düzenlemek için var" dedi. Ancak şu anda dünya federasyonunun "artık sadece kâr etmek için var olduğu" hissine kapıldığını söyledi. "Sanki tek istenen şey her türlü kanaldan para kazanmak gibi. Futbolun içinden gelen biri olarak bu beni iğrendiriyor."

Bayern yöneticisi Eberl, UEFA'nın boykot planlarını destekliyor

Yaklaşan UEFA kriz toplantısına ilişkin, burada FIFA organizasyonlarının boykot edilmesi - 2030 Dünya Kupası'na da katılmama dahil - ihtimalinin de tartışılacak olmasıyla ilgili olarak Eberl olumlu konuştu.

"Bunu iyi buluyorum. Boykot taraftarı biri değilim, her zaman diyalogdan yanayım. Ama iş bu noktaya gelirse, o zaman gerçekten Avrupa olarak güçlü bir duruş sergilememiz ve 'Hayır, bu bizim sporumuz değil, istediğimiz şey bu değil' dememizden yana olurum. Ve ardından buna karşı harekete geçeriz" dedi Eberl.

"Bay Infantino'nun çevresinde kimler olduğunu" bilmediğini söyledi - yani sürekli sert şekilde eleştirilen FIFA Başkanı'na bu tür fikirleri kimin verdiğini - ancak ekledi: "Ama gerçekten berbat hissettiriyor!"

Infantino'nun, FIFA Forward Enterprise (FFE) adında yeni kurulacak bir bağlı şirket üzerinden diğer şeylerin yanı sıra Futbol Dünya Kupası'ndaki payları satmak istemesine yönelik planları salı günü sızmış ve doğrulanmıştı. Bunun ardından dünya çapında büyük bir tepki geldi. "Utanç verici bir plan"dan söz edilirken, "utanmaz bir satış" nitelemesi yapıldı; dünya federasyonunun duyurusu, İsviçre gazetesi Blick'e göre "bomba gibi" etkiledi.

Eberl'den önce DFB Başkan Vekili Hans-Joachim Watzke de net ifadeler kullanmıştı. "Avrupa futbolunda birçok kişi FIFA'nın planlarını futbola yönelik açık bir saldırı olarak görüyor. Ben de bu görüşü paylaşıyorum" diyen Watzke, kicker'a şöyle konuştu: "Burada bir sınır aşılıyor." Yapılan görüşmelerin, Avrupa üyesi federasyonlar arasında bu konuda "birlik" olduğunu gösterdiğini söyledi.

FIFA ve Infantino görünüşe göre federasyonlara baskı yapmak istiyor

Bu sırada Infantino, planlarını görünüşe göre mümkün olduğunca hızlı hayata geçirmek istiyor. ntv/RTL'nin ulaştığı, 211 üye federasyonun tamamına gönderilen bir yazıda, FIFA'nın 53 gün içinde onay beklediğini ve bunun karşılığında 40 milyon ABD doları vaat ettiğini bildirdi. Buna göre reddedilmesi halinde sadece 10 milyon ABD doları verilecek.

Bunun üzerine UEFA bir açıklama daha yayımladı ve burada şantaja boyun eğmek istemediğini belirtti: "Bugün FIFA'nın federasyonlara, planlarını desteklemeleri için bir süre verdiğini, aksi halde tek seferlik ödeme teklifinin geri çekileceğini öğrendik. Bu bile bu plan hakkında bilinmesi gereken her şeyi söylüyor."

Avrupa futbolunun çatı kurumu ayrıca, FIFA'nın girişimine karşı "önemli ve giderek büyüyen" direnişin farkında olduklarını vurguladı. "FIFA, sporumuza kendisini ve arkadaşlarını zenginleştirmek için kullanmaya devam etmemeli. Sporu doğru şekilde geliştirebiliriz. Federasyonlara, liglere, kulüplere, oyunculara ve taraftarlara öncelik verme zamanı geldi."