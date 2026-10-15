"Bu yüzden öfkelendim": Vinicius, Mourinho'nun kararına itiraz ettiği anı açıkladı

Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, dün akşam oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki AS Roma maçında oyundan çıkarıldığı sırada neden öfkelendiğini açıkladı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük ses getirmişti.

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Villarreal karşısında oyundan aldığı Brezilyalı yıldızı Roma maçında yeniden ilk 11'e döndürmüştü; ancak Vinicius beklenen performansı sergileyemedi.

Portekizli teknik adam, takımı 3-1 geride olduğu sırada 59. dakikada Vinicius'u oyundan çıkarıp yerine diğer Brezilyalı Endrick'i oyuna almak zorunda kaldı.

Ancak Vinicius, Mourinho'nun kararına itiraz etti ve o anda oyundan çıkmasının gerekmediğini savundu.

Sonrasında Endrick parladı; bir gol atıp bir asist yaparak maçın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı ve Real Madrid'i 4-3'lük heyecanlı bir galibiyete taşıdı.

Vinicius performansındaki düşüşü kabul etti, Endrick'i övdü

İspanyol "Marca" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarda Vinicius, Roma maçının ardından şöyle konuştu: "Oyundan çıkarıldıktan sonra öfkelenmem normal, çünkü her zaman en iyi performansımı sergilemek ve takıma yardımcı olmak istiyorum. Ama değişiklikler farkı yarattı; Endrick maçın gidişatını değiştirdi ve en iyi oyuncu oldu. Ayrıca Carlos (Espi) sadece birkaç dakika sahada kaldı ve gol atmayı başardı."

Brezilyalı yıldız sözlerine şöyle devam etti: "En iyi versiyonumu ortaya koyamadığım için kendime öfkeliyim, ama sonuçta Vini her zaman geri döner ve eski seviyeme döneceğimden hiçbir şüphem yok."

Vinicius'un Real Madrid taraftarlarının ıslıklarına bakışı

Real Madrid'in oyuncusu, Santiago Bernabeu taraftarlarının kendisine yönelttiği protesto ıslıklarına da değindi ve taraftarların görüşlerini ifade etme hakkını anladığını belirtti; ancak bu ıslıkların en iyi performansını sergilemesine yardımcı olmadığını düşünüyor.

Vinicius şöyle konuştu: "Belki protesto ıslıkları bana yardımcı olmuyor, ama taraftarlar bilet parasını ödüyor ve görüşlerini ifade etme hakkına sahipler. Taraftarlar yanımızda olduğunda daha iyi oynuyoruz; Jude Bellingham daha iyi performans sergiliyor, Kylian Mbappe daha iyi oynuyor, ben de daha iyi oluyorum."

Şöyle devam etti: "Bana karşı ıslık çalmanın daha kolay olduğunu düşünüyorum, çünkü takımda daha uzun süredir bulunuyorum ve Real Madrid'in liderlerinden biriyim."

Brezilyalı, bu zor dönemi aşma kapasitesine ilişkin net bir mesaj verdi: "Geri döneceğim. Buraya küçük bir yaşta geldiğimde birçok kişi benimle alay etti, ama sonunda Real Madrid forması altında 100'den fazla gol attım."

Öte yandan Vinicius, dün akşam hakkında verilen men cezası nedeniyle İspanya La Liga'daki önümüzdeki dört maçta Real Madrid'de forma giyemeyecek.