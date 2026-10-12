Forma sızıntıları konusunda uzmanlaşmış Footy Headlines sitesinin haberine göre, beşinci forma 2027'nin başlarında, Deutsche Telekom ile ortaklığın o tarihte 25. yılına ulaşması şerefine piyasaya çıkacak. Şirket, 2002'den beri Bayern Münih'in forma göğüs sponsoru.

Sızdırılan tasarıma göre forma ağırlıklı olarak beyaz olacak. Ancak yaka, Adidas şeritleri, Adidas logosu ve göğüsteki Telekom logosu gibi tüm detaylar şirketin kurumsal rengi magentada olacak.

Bayern Münih'in aktif taraftarları yıllardır kırmızı-beyaz formalar için kararlılıkla mücadele ediyor. Renkli deplasman veya alternatif formalar geleneksel olarak eleştirilirken, şimdi görünüşe göre planlanan bu sponsorun renklerine uyarlama da ek tepki çekebilir.

Bu sezon iç saha forması kırmızı, deplasman forması ise beyaz. Bayern Münih ayrıca mor bir üçüncü formayla ve rengârenk bir Oktoberfest formasıyla da sahaya çıktı.

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Bayern Münih, Telekom ile sözleşmesini 2025'te uzattı

Beşinci formaya ek olarak Bayern Münih'in, yıl dönümü için 2002/03 sezonunda Telekom'un göğüs sponsoru olduğu ilk deplasman formasının iki retro versiyonunu daha piyasaya sürmeyi planladığı belirtiliyor. Bunlardan biri, eski Telekom logosunu taşıyan beyaz formanın aslına sadık bir yeniden yapımı; diğeri ise aynı formanın tamamen siyah bir versiyonu. Bayern Münih, o sezon teknik direktör Ottmar Hitzfeld yönetiminde lig ve kupa şampiyonluğunu kazandı.

Bayern Münih, 2025 yazında Telekom ile sponsorluk sözleşmesini süresi dolmadan 2032'ye kadar uzattı. İddiaya göre anlaşma, Bayern Münih'e yılda yaklaşık 65 milyon euro kazandırıyor.

Yönetim kurulu başkanı Jan-Christian Dreesen o dönemde, "Deutsche Telekom, 23 yıldır Bayern Münih'in güvenilir bir ortağı. Başarılarımızda yeni bir dönemin başlamasında onun da payı var. Göğsümüzdeki 'T' bizim için geleneği, takım ruhunu ve birlikte kazandığımız çok sayıda kupayı simgeliyor" dedi. "Bu ortaklık, Bundesliga'nın en uzun soluklu ortaklıklarından biri ve profesyonel sporda güvenilirliğin örneklerinden biri. Bize 20 yılı aşkın süredir istikrar sağlıyor. İş birliği, büyüme ve yenilikçilik ruhu gibi değerleri paylaşıyoruz ve bunları gelecekte de hayata geçirmekten büyük mutluluk duyuyoruz."