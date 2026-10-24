Nottingham Forest'ın oyun kurucusu Morgan Gibbs-White, Portman Road'da bir Premier League galibiyetinin daha ellerinden kaçmasının ardından takım arkadaşlarına gol fırsatlarını değerlendirme konusunda daha etkili olmaları çağrısında bulundu. Cuma akşamı Ipswich Town karşısında oyuna hâkim olmasına rağmen konuk ekip, çok sayıda net gol fırsatını harcayınca 1-1'lik beraberlikle yetinmek zorunda kaldı.

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Orta saha oyuncusu Suffolk'ta kaçan fırsatlardan yakınıyor

Gibbs-White, Suffolk'ta iki puan kaybetmelerine neden olan gol sıkıntısını aşmaları hâlinde Oliver Glasner'ın takımının yakında galibiyetler almaya başlayacağına inanıyor. Neco Williams, 13. dakikada Daniel Munoz'un ortasını ağlara göndererek nisan ayından bu yana ilk golünü attı. Nikola Milenkovic'in 41. dakikadaki kısa geri pası ise Julio Enciso'ya Matz Sels'i geçerek Ipswich formasıyla ilk golünü atma fırsatı verdi. Üç maçlık mağlubiyet serisini sona erdiren konuk ekip, Coventry City ve Tottenham'ı geride bırakarak 16. sıraya yükseldi.

Çizgiden çıkarılan toplar üstün oynayan konuk ekibi durdurdu

Forest, cuma günü 17 şutta 2,31 beklenen gol üretti. Böylece ligdeki şut sayısı 137'ye ulaştı ve bu alanda yalnızca 138 şut çeken Manchester United'ın gerisinde kaldı. Buna karşın, ligde en az gol atan takımlarla birlikte yalnızca altı gol buldu ve öne geçtiği maçlarda yedi puan kaybetti. Bu sayı, geçen sezonun tamamında kaybettiği sekiz puandan yalnızca bir eksik. Sahalara dönen oyun kurucu Gibbs-White'ın şutunu Christian Walton ayağının ucuyla durdurdu, ardından Leif Davis topu çizgiden çıkardı. Davis, Dan Ndoye'nin şutunu da çizgiden uzaklaştırdı.

Takımının hücumdaki fırsatları değerlendirememesi hakkında Sky Sports'a konuşan Gibbs-White, şunları söyledi: “Bu, antrenmanlarda kendimize sorduğumuz bir soru. Şut çalışmaları yapıyoruz ve dün topların nasıl ağlara girdiğini görseydiniz harika olduğunu söylerdiniz. Ama maçta bir türlü gol olmadı. Bu, üzerinde konuştuğumuz bir konu ve yeterince iyi değiliz. Yine de mücadeleyi bırakmayıp yüksek seviyede oynadıkları için takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum.

“Bu, güçlü bir zihniyet gerektiriyor. Kötü bir dönemden geçiyoruz ama olumlu kalmalı, birlikteliğimizi ve zihniyetimizi koruyup aynı performansı sürdürmeliyiz. Böyle oynamaya devam edersek mutlaka kazanacağız. İkinci yarıda tamamen üstün olan taraf bizdik ve bana göre maçı kazanmalıydık. Böyle oynamaya devam ettiğimiz sürece mutlaka kazanacağız.”

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Tartışmalı hakem kararı görüş ayrılığı yarattı

48. dakikada Issa Diop, savunma arkasına sarkan James McAtee'yi düşürünce tartışma çıktı. Başta oyunu devam ettiren hakem Thomas Bramall, olası bir kırmızı kart için saha kenarındaki monitörden pozisyonu izledikten sonra McAtee'nin “topu kalenin sağına doğru attığını” açıklayarak savunma oyuncusuna sarı kart gösterdi. Sky Sports'a konuşan Glasner, pozisyonun “açık bir kırmızı kart” olduğunu savundu. Bununla birlikte hakemin ekran başında pozisyonu incelemesini ve “doğru prosedürü” izlemesini “beğendiğini” söyledi.

Forest son bölümde baskısını artırdı. Markajdan kurtulan savunma oyuncusu Murillo'nun kafa vuruşu auta gitti. Eski Ipswich forveti Liam Delap, yaklaşık 5,5 metreden yaptığı kafa vuruşunda topu üstten dışarı gönderdi, bir başka şutunda ise direğin yanından auta attı. Callum Hudson-Odoi de isabet bulamadı. Gary O'Neil'ın dokuzuncu sıradaki ev sahibi takımında Jack Clarke'ın falsolu şutu dışarı çıktı.

Millî aradan önce zorlu maçlar var

Cuma günü alınan bir puan Forest'ı altı puanla düşme hattından çıkarsa da hafta sonu diğer maçlarda alınacak sonuçlar, Glasner yönetimindeki ikinci lig galibiyetini arayan takımı hemen yeniden son üç sıraya itebilir. East Midlands ekibi, çok sayıdaki şutunu nihayet gole çevirmek amacıyla gelecek hafta sonu Brentford deplasmanına çıkacak. Ardından yaklaşan millî aradan önce 7 Kasım'da Manchester City'yi ağırlayacak.