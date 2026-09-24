Xavi, Hollanda Milli Takımı’nın başında ilk ciddi sınavına Almanya karşısında Uluslar Ligi’nde çıkıyor. Hollanda’nın ilk 11’i de belli oldu ve kadroda Quinten Timber’ın dikkat çeken bir başlangıç yeri var.

Robin Roefs bir süredir Sunderland’da oldukça iyi bir performans sergiliyor, bu nedenle ona kalede bir şans verilmesi yönünde sık sık çağrılar yapılıyor. Buna rağmen Bart Verbruggen, Xavi döneminde de Hollanda Milli Takımı’nın bir numaralı tercihi olmayı sürdürüyor.

Sağ bekte Denzel Dumfries, fiziksel durumunu henüz tam olarak toparlamaya çalışan Jurriën Timber’ın önünde tercih edildi. Jan Paul van Hecke, milli takım kariyerine ve kaptanlığına devam eden Virgil van Dijk’a savunmanın merkezinde eşlik ediyor. Micky van de Ven ise Hollanda savunmasının en solundaki isim.

Xavi, Frenkie de Jong ve Jerdy Schouten’un yokluğunda orta sahada bir çözüm bulmak zorunda kaldı. Quinten Timber ilk 11’de yer alıyor. Joey Veerman iki yıl sonra Hollanda Milli Takımı’na döndü, ancak maça yedek kulübesinde başlayacak. Ryan Gravenberch ve Tijjani Reijnders, Almanya karşısında orta sahayı tamamlayan diğer isimler.

Crysencio Summerville Dünya Kupası’nda kendisini göstermişti ve sağ kanatta kendini kanıtlama fırsatı buluyor. Brian Brobbey, Manchester City karşısında hat-trick yapmıştı ve bu üst düzey formunu perşembe gününe taşımayı umuyor. Solda hücum beslemesini Cody Gakpo’nun yapması bekleniyor.

Hollanda Milli Takımı’nın ilk 11’i: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Timber, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo

Almanya’nın ilk 11’i: