Hollanda kalecisi Bart Verbruggen, takımının Almanya karşısında aldığı 5-0'lık yenilgiyi sert sözlerle değerlendirdi. Verbruggen, temel mücadele gücü ve kararlılıktan yoksun olmalarının bu ağır yenilgiyi utanç verici kıldığını söyledi.

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Olympiastadion'da savunma çöktü

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi'ndeki son grup maçında Almanya'ya 5-0 yenilerek Berlin'de berbat bir akşam geçirdi. Çeyrek finale çıkmayı önceden garantilemiş olmasına rağmen Xavi Hernandez'in takımı, felaket gibi geçen ikinci yarıda oyunun her alanında rakibine üstünlük kuramadı.

Derry Scherhant, Florian Wirtz, Nico Schlotterbeck ve Brajan Gruda'nın golleri Hollanda'yı ağır bir yenilgiye sürüklerken kaleci Bart Verbruggen topu beş kez ağlarından çıkarmak zorunda kaldı.

Verbruggen öfkesinin dinmediğini söyledi

Maçın ardından NOS'a konuşan Verbruggen, performansın niteliğine duyduğu öfkeyi gizlemedi. Gözle görülür biçimde sinirli olan kaleci, taktiksel açıklamaların asıl sorunu ortaya koymaya yetmediğini belirtti.

Verbruggen, öfkesini bastırarak “Hâlâ kızgınım. Bunun taktiklerle ya da futbol becerileriyle ilgisi yoktu ama sorunun tam olarak nerede olduğunu söylemek için henüz çok erken,” dedi.

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Kaleci, ağır yenilgide en temel standartların bile karşılanmadığını vurguladı.

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Tutum ve kararlılığı sorguladı

Maç sonrası değerlendirmesini sürdüren Verbruggen, millî formayı giymenin her mücadelede azami enerji ve kararlılık gerektirdiğini, Almanya karşısında ise bunların eksik kaldığını söyledi.

Verbruggen, “Sorun asla tutum olmamalı. Herkesin göğsünde turuncu bir aslan var ve herkes elinden gelenin tamamını ortaya koymalı. Her maçta. Bugün Almanya deplasmanındaydık,” dedi.

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“Futbolun temeli her zaman mücadele gücü, enerji ve kararlılıktır. Bugün bunlar zaman zaman eksikti. Almanya buna fırsat verilmeyecek kadar iyi bir takım. Beş gol attılar ama sekiz de atabilirlerdi. Bu utanç vericiydi.”

Mart ayı öncesinde toparlanma çabası

Hollanda, Almanya'nın ardından grubunu ikinci sırada bitirerek UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselse de bu ağır yenilginin psikolojik etkilerini atlatması zaman alacak.

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Verbruggen'in açık sözlü değerlendirmesi, Hollanda kadrosunun acilen kendi içinde bir muhasebe yapması gerektiğini gösteriyor. Xavi Hernandez'in oyuncuları, ilkbaharda resmî maçlar yeniden başlamadan önce temel dirençlerini yeniden kazanmalı.