Bu üç Hollanda milli takım oyuncusu, Tunus ile oynanacak Dünya Kupası maçında hazır bekliyor

Micky van de Ven, Crysencio Summerville ve Memphis Depay, Hollanda’nın Tunus ile oynayacağı son grup maçında dikkatli olmak zorunda. Bu üç Oranje milli oyuncusu, sarı kart alırlarsa eleme turlarının ilk maçında cezalı olacaklar.

Hollanda milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki son grup maçını Perşembe gecesi ile Cuma sabahı arasında oynayacak.

Kansas City Stadyumu'nda oynanacak bu maçta, elenen Tunus, Oranje'nin rakibi olacak.

Van de Ven, Summerville ve Memphis, Japonya (2-2) maçında sarı kart gördükleri için Tunus karşısında bir sarı kart daha almayı göze alamazlar.

İsveç’e karşı alınan 5-1’lik ikna edici galibiyette Hollanda milli takımı hiçbir kart görmedi.

Grup aşaması bittikten sonra tüm kartlar silinecek. O zaman Van de Ven, Summerville ve Memphis de temiz bir sayfa açacak.

Maç sayısının artırılması nedeniyle, Dünya Kupası çeyrek finallerinden sonra sarı kartlar yeniden sıfırlanacak.