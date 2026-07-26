Buna göre oyuncunun stratejisi artık temmuz ayının sonuna doğru ya da en geç ağustos ayının başında net bir açıklama gibi yeni bir kamuoyu hamlesi yapmak ve ayrıca Atletico kulüp yönetimiyle yeniden doğrudan görüşme aramak üzerine kurulu.

Habere göre Alvarez, mevcut kulübü tarafından kandırıldığını düşünüyor. Kulüp yönetimi, uygun bir teklif gelmesi halinde görüşmelere başlayacağı yönünde kendisine güvence vermişti. Ancak Barcelona'nın girişiminde bu gerçekleşmedi.

Barça, Atletico'ya daha önce resmi bir teklif sunmuştu. Ancak 100 milyon euroluk teklif, başkent ekibinin yöneticileri nezdinde karşılık bulmadı. İspanyol ekibi geri adım atmazken ve forvetin 2031'e kadar süren sözleşmesinde 500 milyon euroluk astronomik bir serbest kalma maddesi yer alırken, Alvarez de kendisinin harekete geçmesi gerektiğini düşünüyor.

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Julian Alvarez, mutlaka FC Barcelona'ya transfer olmak istiyor

Forvet, Dünya Kupası sırasında da transfer niyetini açıkça ortaya koymuştu. O dönemde şöyle demişti: "Kulübün yetkilileriyle, konuşmam gereken kişilerle konuştum. Bence bir transfer herkes için en iyisi ve ben hayalimi gerçekleştirmek istiyorum."

Arjantinli oyuncu için FC Arsenal gibi diğer talipler bir seçenek değil. Londra ekibiyle, söylentilere göre Viktor Gyökeres'in de dahil edilmesinin planlandığı potansiyel anlaşma suya düştü, çünkü Arsenal önceliklerini Real Madrid'den Vinicius Junior'a kaydırdı.

Barcelona'da hem sportif yönetim hem de teknik ekip Alvarez'i ideal takviye olarak görüyor. Ancak Barça, oyuncu kendi hamleleriyle tıkanan müzakere sürecini yeniden hareketlendirmeden yeni teklifler sunmayacak. Atletico'da teknik direktör Diego Simeone yönetimindeki sezonun ilk antrenmanı 10 Ağustos'ta yapılacak.