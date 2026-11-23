Spor yorumcusu Turki Al-Ajmah, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın Portekizli oyuncusu Samu Costa hakkında yaptığı alaycı açıklamalarla büyük tartışma yarattı. Al-Ajmah, oyuncunun saha içindeki performansını küçümsedi.

Reklam

Al-Ajmah, oyuncunun ortaya koyduğu performansın takıma katıldığı günden bu yana kendisinden beklenenleri karşılamadığını savundu. Bu sözler, Costa'nın Al Nassr formasıyla beklenen performansı gösterememesi nedeniyle peşini bırakmayan eleştirilerin gölgesinde geldi.

Al-Ajmah'ın yorumları, Al Nassr'ın Cuma akşamı Roshn Suudi Pro Ligi kapsamında oynanan maçta Al Ahli'ye 3-1 yenilmesinin ardından geldi.

Al Nassr'ın karşılaşmanın başında yakaladığı 1-0'lık üstünlük, Al Ahli'nin skoru çevirmeyi başarmasıyla acı bir yenilgiye dönüştü.

Maça mükemmel başlayan Al Nassr'da skoru 14. dakikada Portekizli kaptan Cristiano Ronaldo açtı. Ancak Ronaldo, dört dakika sonra kaçırdığı penaltıyla farkı artırma fırsatını değerlendiremedi. Al Ahli'ye beraberliği 45+1. dakikada Wenderson Galeno getirdi. İkinci yarıda da etkisini sürdüren Al Ahli, 71. dakikada penaltıdan Ivan Toney ve 75. dakikada Roger Ibañez'in golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Reklam Reklam

Turki Al-Ajmah, "Thmanyah" kanalına konuk olduğu programda Samu Costa'nın maçlardaki performansını örnek göstererek oyuncuyu alaycı bir dille eleştirdi ve şunları söyledi: "Öyle oyuncular var ki şu üzerimdeki thobe (cüppe) ile onların sahada yaptığı işi yaparım. Top ona geliyor, geri veriyor ve bundan başka hiçbir şey yapmıyor. Al Nassr'daki Costa gibi. Beni sahaya bir top için sürün, onun gibi nasıl pas verip top aldığımı size göstereyim."

Related Topics

Al-Ajmah'ın sözleri, Al Nassr taraftarları ve programın izleyicileri arasında büyük yankı uyandırdı. Özellikle bu açıklamalar, bazı yabancı transferlerin verimine dair soru işaretlerinin arttığı bir döneme denk geldi. Aldığı yenilgiyle 28 puanda kalan Al Nassr, lider Al Hilal'in 2 puan gerisinde üçüncü sırada yer alırken Al Ahli 24 puanla dördüncü sıraya yükseldi.

Al Ahli, Al Nassr'a 2015 kabusunu yeniden yaşattı

Al Nassr'ın Al Ahli karşısında aldığı yenilgi, Roshn Suudi Pro Ligi'ndeki yarışta sıradan bir puan kaybı olmanın ötesine geçti. Al Nassr'ın 11 yılı aşkın süre önce yaşadığı düşüş senaryosunun tekrarlanması, iki takım arasındaki rekabetin en acı gecelerinden birini yeniden akıllara getirdi.

Reklam

Öne geçen, yıldızı Cristiano Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı takımda maç bir anda tersine döndü ve Al Nassr kendini Al Ahli'den yediği üç golle yeni bir yenilgiyle karşı karşıya buldu.

Al Ahli, iki takım arasındaki klasiği Cuma günü Cidde'de 9. haftanın ertelenen maçında 3-1 kazandı. Böylece yarışın liderine karşı değerli bir galibiyet alan Al Ahli, skorda geride olduğunda bile dengeleri değiştirebileceğini bir kez daha kanıtladı.

Reklam

Cuma günkü yenilgi, özel bir tarihi anlam da taşıyor. Bu, profesyonel lig tarihinde Al Nassr'ın Al Ahli karşısında skoru açıp mağlup ayrıldığı yalnızca ikinci maç oldu.

Bunun ilk örneği, iki takımın 2014-2015 sezonunun 20. haftasında karşılaştığı 22 Mart 2015 tarihindeki maçtı. O karşılaşma, iki kulübün taraftarlarının hafızasında hâlâ canlılığını koruyor.

Reklam

O maçta Mohammad Al-Sahlawi'nin golleriyle 2-0 öne geçen Al Nassr, önemli bir galibiyete uzanıyor gibi görünüyordu. Ancak pes etmeyen Al Ahli, dramatik bir geri dönüşe imza atarak sahadan 4-3 galip ayrıldı.