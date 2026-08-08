Bu tam anlamıyla beklenmedik bir gelişme! Liverpool FC'nin, Barcelona'da hamle yapmaya hazırlandığı öne sürülüyor

Transfer uzmanı Fabrizio Romano ve Katalan Mundo Deportivo'ya göre tüm taraflar sözlü olarak şimdiden anlaşmaya vardı. Belgelerin bu cumartesi günü imzalanması bekleniyor. Kiralık sözleşmenin gelecek yaz için bir satın alma opsiyonu içerdiği, Liverpool'un ise Araujo'nun maaşının tamamını üstleneceği öne sürülüyor. Barcelona ile sözleşmesi 2031'e kadar devam ediyor.

Araujo, 2018'de Uruguay'daki ülkesinden Barcelona'nın ikinci takımına transfer oldu, burada kısa sürede A takıma yükseldi ve kilit oyunculardan biri haline geldi. Şimdi 27 yaşında olan oyuncu, son yıllarda zaman zaman Barca'nın kaptanlığını da yaptı.

Ancak son dönemde artık düzenli bir ilk 11 yeri yoktu. Atletico Madrid'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi'ndeki iki çeyrek final maçında da Araujo örneğin yalnızca sonradan oyuna girdi. İlk 11'de ise dönüşümlü olarak Eric Garcia, Pau Cubarsi ve Gerard Martin yer aldı.

Ronald Araujo bir dönem Bayern Münih ile de anılmıştı

Araujo geçmişte de sık sık transfer iddialarıyla gündeme gelmişti. Thomas Tuchel'in Bayern Münih'teki görev süresi sırasında Münih ekibinin de onunla ilgilendiği belirtiliyordu. Ancak şimdi Liverpool'a gerçekleşmek üzere olan transferi hiç gündeme gelmemişti.

Reds, Ibrahima Konate'nin bu yaz bonservissiz olarak Real Madrid'e gitmesinin ardından stoper hattını yeniden kurmak zorunda. Stade Rennes'ten Jeremy Jacquet'yi (21) 69 milyon euro karşılığında kadrosuna katarak yüksek kalitede bir stoper transfer etmiş olsalar da, oyuncunun omuz sakatlığı nedeniyle verdiği uzun aranın ardından yeniden kendini göstermesi gerekiyor. Tecrübeli Virgil van Dijk'ın sözleşmesi ise gelecek yaza kadar sürüyor.