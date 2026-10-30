Thierry Henry, Arsenal'ın bu hafta sonu Premier League'de Liverpool'la deplasmanda karşılaştığında Anfield'da son dönemde yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelebileceğini savundu. Efsanevi forvet, Mikel Arteta'nın ekibinin bu sezon dirençli olduğunu kanıtladığına ve son dönemdeki sakatlıklara rağmen kritik bir deplasman galibiyeti alabileceğine inanıyor.

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Arsenal'i Anfield'da kritik bir sınav bekliyor

Arsenal, bu hafta sonu Premier League'de çok önemli bir sınava çıkacak. Liverpool'la karşılaşmak için Merseyside'a gidecek. Merakla beklenen mücadele, şampiyonluk yarışındaki rakibi Manchester City'nin bu ayın başında Anfield'da rahat bir galibiyet almasının ardından oynanacak.

Ancak kulüp efsanesi Henry, diğer takımların bu ünlü statta elde ettiği sonuçları hiç önemsemiyor. Arsenal'in tamamen kendi lig mücadelesine odaklanması ve dışarıdan gelen yorumları görmezden gelmesi gerektiğine inanıyor. Arsenal, geçen yıl aynı deplasmanda Dominik Szoboszlai'nin müthiş frikik golünün ardından sinir bozucu bir yenilgi yaşamıştı. Şimdi ise bu kez farklı bir sonuç alarak deplasmandan hayati önemdeki üç puanla dönmeyi hedefliyor.

Henry, City ile kıyaslamaları reddetti

Arsenal'in, Manchester City'nin ortaya koyduğu yüksek seviyeye ulaşması yönünde baskı altında olduğu şüphesiz. Ancak Henry, farklı deplasmanlarda alınan sonuçları karşılaştırmanın üst düzey futbolda anlamsız olduğunu savunuyor.

Henry, Betway ile yaptığı röportajda şöyle açıkladı: “Oyuncuyken lige hiç böyle bakmazdım. Manchester City bu sezon Aston Villa deplasmanında kazanamadı, Arsenal ise kazandı. Arsenal geçen yıl Aston Villa deplasmanında kaybetti. Geçen yıl Brighton deplasmanında kazanıp bu yıl kazanamadığımızı da söyleyebilirsiniz.

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“Geçmişe bakıp bazı takımların belirli deplasmanlarda zorlandığını görebilirsiniz. Tottenham'ın geçen hafta sonuna kadar Chelsea deplasmanında zorlanması gibi. Ama sonra bu durumu aşarsınız ve her şey yoluna girer. Geçen yıl Anfield'da kaybettik; Szoboszlai müthiş bir frikik golü attı. Bakalım bu kez ne olacak.”

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Kazanmanın yolunu bulmak

Arsenal son haftalarda taktiksel açıdan kayda değer bir direnç gösterdi. Hücumdaki kilit oyuncularından yoksun geçirdiği zorlu döneme rağmen, en çok ihtiyaç duyduğu anlarda önemli sonuçlar almanın yolunu bulmayı sürdürdü.

Henry sözlerini şöyle sürdürdü: “Bukayo Saka, Martin Odegaard ve Kai Havertz olmadan birçok maç oynadık ama yine de bir yolunu bulduk. Geçen gün kimlerin gol attığına bakın: Konsa ve Gabriel. Bu takım maç kazanmanın yolunu buluyor.

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“Brighton yenilgisinden sonra, o maçın Arsenal oyuncuları üzerinde ağır bir etki bırakıp bırakmayacağını görmemiz gerektiğini söylemiştim. İyi bir tepki verdiler. Bayern Munich maçına yaklaşımlarının da çok iyi olduğunu düşündüm; topa sahip olmaya, baskı kurmaya ve hatlar arasından oynamaya çalıştılar.

“Özellikle Brighton karşısında biraz daha iyi görünen Liverpool'a deplasmanda karşı ne olacağını görelim. O maçın onlar için zorlu geçeceğini düşünmüştüm ama haklarını teslim etmek gerek, iyi oynuyorlar.”

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Liverpool ciddi bir tehdit oluşturuyor

Arsenal, büyük çekişmeye sahne olması beklenen karşılaşma için hazırlıklarını artık tamamlamalı. Liverpool istikrarlı bir form yakaladı; kısa süre önce ligde Brighton karşısında etkileyici bir galibiyet aldı ve Chelsea'yi Carabao Cup'tan eledi. Bu sonuçlar Liverpool'un özgüvenini artırdı.