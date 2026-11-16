“Bu takım bir kupa kazanacak”: Martin Tyler, İspanya galibiyetinin ardından İngiltere’nin Euro 2028’de büyük kupa hasretine son vereceğine inanıyor

Martin Tyler, Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere’nin pazar günü Madrid’de İspanya’yı Uluslar Ligi’nde 3-2 yenmesinin ardından büyük kupa hasretine son vermeye hazır olduğuna inanıyor. İngiltere’nin 350’den fazla maçını anlatan efsanevi spiker, neredeyse kusursuz geçen ilk saati övdü, James Trafford’u özellikle takdir etti ve İngiltere’nin ev sahipliği yapacağı Euro 2028’i altın bir fırsat olarak nitelendirdi.

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Tyler, İngiltere’nin Madrid’deki neredeyse kusursuz oyununu övdü

İngiltere, dünya ve Avrupa şampiyonu İspanya’ya iki yıl ve 43 maç sonra ilk yenilgisini yaşattı ve eylülde Wembley’de aldığı 3-2’lik mağlubiyetin rövanşını pazar gecesi aldı. 13 Dünya Kupası’na katılan ve 1990’dan 2023’e kadar Sky Sports’ta futbolun sesi olan Tyler, izlediklerinden çok etkilendi.

Yeni kitabı ‘Tales from the Gantry: Letters from a Lifetime in Football’un pazartesi günü yayımlanması vesilesiyle Sky Sports’a konuşan Tyler, şunları söyledi: “İngiltere’nin performansı çok etkileyiciydi. Bir saat boyunca neredeyse kusursuzdu. Sonrasında elbette 11’e karşı 10 oynayan bir takımdan beklenen tablo ortaya çıktı ama bu her zaman olmaz. İspanya’nın hakkını vermek gerek; İngiltere’nin yanıt bulmak zorunda kaldığı gerçekten önemli sorunlar çıkardı.”

Trafford, İngiltere’nin bir numaralı kalecisi olabileceğini gösterdi

İspanya’nın başkentinde özellikle bir oyuncu Tyler’ın dikkatini çekti. 81 yaşındaki spiker, Trafford’un performansının Jordan Pickford’a ciddi bir rakip olduğunu gösterdiği an olarak hatırlanacağına inanıyor.

“Old Trafford’dan çok söz ediyoruz; artık genç Trafford’dan söz etmeliyiz,” diye ekledi. “Bence bu, iyi bir kaleci olarak Jordan Pickford’ın yerini alıp almayacağı konusunda kendini gösterdiği gün olarak görülecek. Hemen şimdi mi, bilmiyorum. Ama İngiltere’nin bir numaralı kalecisi olabilecek kapasitede olduğunu kanıtladı. Aralarındaki yaş farkı nedeniyle Jordan’ın kariyeri elbette bir noktada sona yaklaşacak. Gerçi kendisi buna izin vermeyeceği için öyle sessiz sedasız da bitmeyecek. Ama ciddi bir rekabetle karşı karşıya olduğunu anlayacak. Hayatta da böyle olur. Bir süre sıra sizdedir, sonra biri gelir ve ‘Biraz da ben oynayayım’ der. İngiltere’nin Trafford olmadan bu maçı kazanamayacağına şüphe yok.”

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Tyler, İngiltere’nin sonunda kupa kazanacağına inanıyor

Yarım asrı aşkın spikerlik kariyerinde İngiltere’nin büyük bir turnuva kazandığı maçı hiç anlatmayan Tyler’ın buna en çok yaklaştığı an, 18 yaş altı takımının 1993’teki zaferiydi. Ancak Madrid’deki ilk saat, İngiltere’ye duyduğu güveni her zamankinden de fazla artırdı.

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“İngiltere kazanabilecek gibi görünüyor. Uluslar Ligi’ni kazanmasını gerçekten umuyorum çünkü Uluslar Ligi’ne bir turnuva olarak değer veriyorum. Unutuyoruz ama İngiltere ilkinde üçüncü olmuştu,” dedi. “Dün geceki ilk yarıya baktığımda, dünyadaki herhangi bir millî takımın böyle bir performansla başa çıkabileceğine gerçekten inanamıyorum. En üst düzeydeydi. Presin her şey olduğu modern futbolda dünya şampiyonlarını baskıyla nefessiz bıraktılar. Sonrasında yaşananlar nedeniyle maçı kazandıran tek şey bu değildi; galibiyeti garantilemek için James Trafford gibi başka unsurlara da ihtiyaçları vardı. Ama İngiltere için heyecan verici bir dönem. ‘Hepsini kazanamazsınız’ derler ama birini kazanmak güzel olurdu. Kazanacağımızdan eminim. Buna gerçekten inanıyorum. Dün gece izlerken ‘Bu takım bir kupa kazanacak’ diye düşündüm. Yaklaşan Avrupa Şampiyonası da kendi evimizde bunun için altın bir fırsat.”

İngiltere ve Tyler’ı neler bekliyor?

İngiltere, ev sahipliği yapacağı Euro 2028 öncesinde Uluslar Ligi’nde çeyrek finale yükseldi.

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Hâlâ serbest spiker olarak maç anlatan ve Woking’in akademisinde antrenörlük yapan Tyler, Harry Kane’in Wembley’de Henri Delaunay Kupası’nı kaldırdığı anı mikrofon başında anlatmayı umuyor. “Yaşlandıkça, belli bir yaşı geçmiş herkese şunu söylerim: Emekli olmayın,” dedi. “Hayatınızda sizi meşgul eden şeyler olsun!”