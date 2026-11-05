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Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

“Bu sürdürülebilir değil!” Virgil van Dijk, Fenerbahçe karşısında savunmada yaşanan bir başka kâbusun ardından Liverpool'a sert uyarıda bulundu

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Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikleri hayal kırıklığı yaratan maçın ardından takım arkadaşlarını mevcut savunma performanslarının “sürdürülebilir olmadığı” konusunda uyardı. Liverpool, İstanbul'da maçın son bölümünde sahip olduğu üstünlüğü koruyamadı ve duran toplardan üç gol yiyerek Avrupa kupalarında tarihî ölçüde kötü bir gidişat sergiledi.

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Van Dijk savunmada acil iyileşme istiyor

Van Dijk, Türkiye'de geçen kaotik gecede Liverpool'un savunma zaaflarının bir kez daha ortaya çıkmasıyla hayal kırıklığı yaşadı. Trey Nyoni'nin golüyle öne geçen Liverpool, Nyoni'nin kulüp tarihinde Avrupa'daki ilk golünü atan en genç oyuncu olmasına ve daha sonra Alexander Isak'ın golüyle üstünlüğü yeniden ele geçirmesine rağmen 3-2 mağlup oldu. Yenilen gollerin tamamının duran top pozisyonlarından gelmesi, Hollandalı kaptanın takımın baskı altındaki konsantrasyonunu ve taktik disiplinini sorgulamasına yol açtı.

Van Dijk, maçın ardından gazetecilere, “Bu kesinlikle sürdürülebilir değil. Birçok açıdan hayal kırıklığı yaratan bir geceydi; özellikle de yediğimiz goller ve bu golleri yeme şeklimiz nedeniyle. Yapmamız gereken işler var. Üç gol de duran toplardan geldi. Bu sezon şimdiye kadar bu pozisyonlarda çok iyiydik ama konsantrasyonumuzu kaybettik ve ilk ve ikinci toplara hazır değildik. Bunu kabullenmek zor” dedi. Kızgın olduğunu kabul eden kaptan, sonuç nedeniyle morali gözle görülür biçimde bozulmuş soyunma odasına destek olmak için duygularını kontrol altında tutmayı seçti.

Avrupa tarihinde daha önce görülmemiş düşüş

Liverpool'un son Avrupa maçlarına ilişkin istatistikler, teknik direktör Andoni Iraola açısından karamsar bir tablo çiziyor. Bu yenilgiyle kulüp, uzun ve başarılarla dolu tarihinde ilk kez üst düzey Avrupa müsabakalarında üst üste üç maçta üç veya daha fazla gol yemiş oldu.

Daha önce LASK ve Villarreal karşısında üçer gol yiyen savunma, bu kez de Mason Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muriqi'ye engel olamadı. Savunmadaki bu istikrarsızlık, Liverpool'un bu sezon şimdiye kadar Premier League'in en iyi savunma istatistiklerinden birine sahip olduğu lig performansıyla keskin bir tezat oluşturuyor.

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Avrupa'daki düşüş çarpıcı: Liverpool, bu sezon sadece dört Şampiyonlar Ligi maçında 10 gol yedi. Bu sayı, 2024-25 sezonunun tamamında yediği gol sayısından şimdiden beş fazla.

Odak Premier League'de toparlanmaya çevrildi

Yaşanan olumsuzluğa rağmen Van Dijk, bu “daha az iyi anların” sonunda takımın karakterini güçlendireceğini umuyor. Premier League tablosunda şu anda beşinci sırada bulunan Liverpool'un, dikkatini hızla Crystal Palace ile oynayacağı zorlu deplasman maçına çevirmesi gerekiyor.

Van Dijk, “Arsenal'e karşı oynadığımız son maçtan sonra da söylemiştim: Grup olarak iyi anlardan da daha az iyi anlardan da geçmemiz gerekiyor. Bu, aramızdaki bağı daha da güçlendirecek ve bize ancak fayda sağlayacak. Kimse maç kaybetmek istemez, özellikle de bizim kaybettiğimiz şekilde. Ama bu, yakın gelecekte bize yardımcı olmalı. Kaybetmeyi, özellikle de bu şekilde kaybetmeyi kabullenmemeliyiz” dedi. Şampiyonlar Ligi'nde eleme aşamasına katılma şansı hâlâ bulunan Liverpool'un dokuz puanı var. Şimdi odak, savunmadaki bu dağılmaların Iraola yönetimindeki sezonun belirleyici özelliğine dönüşmemesini sağlamaya çevrildi.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
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