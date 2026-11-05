Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, Fenerbahçe'ye karşı alınan hayal kırıklığı yaratan 3-2'lik yenilginin ardından takım arkadaşlarını uyardı ve savunmadaki mevcut performanslarının “sürdürülebilir olmadığını” söyledi. Liverpool, İstanbul'da maçın son bölümündeki üstünlüğünü koruyamadı. Duran toplardan üç gol yiyen takım, Avrupa kupalarında tarihî derecede kötü bir gidişata imza attı.

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Van Dijk savunmada acil iyileşme istiyor

Türkiye'de kaotik bir gecede Liverpool'un savunmadaki zaafları bir kez daha ortaya çıkarken Van Dijk hayal kırıklığı yaşadı. Trey Nyoni'nin golüyle öne geçen Liverpool'da Nyoni, kulüp tarihinde Avrupa'daki ilk golünü atan en genç oyuncu oldu. Alexander Isak'ın golüyle yeniden üstünlüğü ele geçiren Liverpool, buna rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Yedikleri üç golün de duran toplardan gelmesi, Hollandalı kaptanın takımın baskı altındaki konsantrasyonunu ve taktik disiplinini sorgulamasına yol açtı.

Van Dijk maçın ardından gazetecilere, “Bu kesinlikle sürdürülebilir değil. Pek çok nedenle büyük hayal kırıklığı yaşadığımız bir geceydi. Özellikle de yediğimiz goller ve onları yeme şeklimiz nedeniyle. Yapmamız gereken işler var. Üçü de duran toptan geldi. Bu sezon şu ana kadar duran toplarda çok iyiydik ama konsantrasyonumuzu kaybettik ve ilk ve ikinci toplara hazır değildik. Bunu kabullenmek zor” dedi. Kızgın olduğunu kabul eden kaptan, sonuç nedeniyle morali zaten gözle görülür biçimde bozulan soyunma odasına destek olmak için duygularını kontrol altında tutmayı tercih etti.

Avrupa kupaları tarihinde görülmemiş düşüş

Liverpool'un Avrupa kupalarındaki son maçlarının istatistikleri, teknik direktör Andoni Iraola için iç karartıcı bir tablo çiziyor. Bu yenilgiyle kulüp, uzun ve başarılarla dolu tarihinde ilk kez üst üste üç büyük Avrupa kupası maçında en az üç gol yemiş oldu.

Daha önce LASK ve Villarreal karşısında üçer gol yiyen savunma, bu kez de Mason Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muriqi'nin gollerine engel olamadı. Savunmadaki bu istikrarsızlık, Liverpool'un bu sezon şu ana kadar Premier League'in en iyi savunma performanslarından birini sergilediği lig maçlarıyla keskin bir tezat oluşturuyor.

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Avrupa kupalarındaki düşüş çarpıcı: Liverpool, bu sezon çıktığı yalnızca dört Şampiyonlar Ligi maçında 10 gol yedi. Bu sayı, 2024-25 sezonunun tamamında yediği gol sayısını şimdiden beş aşmış durumda.

Odak Premier League'de toparlanmaya çevrildi

Van Dijk, bu yenilgiye rağmen “iyi gitmeyen anların” sonunda takım içindeki bağı güçlendireceğini umuyor. Premier League'de şu anda beşinci sırada bulunan Liverpool'un, dikkatini hızla Crystal Palace deplasmanındaki zorlu maça çevirmesi gerekiyor.

Van Dijk, “Arsenal'e karşı oynadığımız son maçtan sonra, takım olarak iyi anların yanı sıra daha az iyi anlardan da geçmemiz gerektiğini söylemiştim. Bu, aramızdaki bağı daha da güçlendirecek ve bize yalnızca fayda sağlayacak. Kimse maç kaybetmek istemez, özellikle de bizim kaybettiğimiz şekilde. Ama bu, yakın gelecekte bize yardımcı olmalı. Kaybetmeyi, özellikle de bu şekilde kaybetmeyi kabullenmemeliyiz” dedi. Dokuz puanı bulunan Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarına kalma şansı sürerken, odak artık savunmadaki bu çöküşlerin Iraola yönetimindeki sezonun belirleyici özelliği hâline gelmesini önlemeye çevrildi.