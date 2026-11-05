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Fenerbahce SK v Liverpool FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

“Bu sürdürülebilir değil!” diyen Virgil van Dijk, Fenerbahçe karşısında yaşanan bir başka savunma kâbusunun ardından Liverpool’a sert uyarıda bulundu

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Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, Fenerbahçe'ye karşı alınan hayal kırıklığı yaratan 3-2'lik yenilginin ardından takım arkadaşlarını uyardı ve savunmadaki mevcut performanslarının “sürdürülebilir olmadığını” söyledi. Liverpool, İstanbul'da maçın son bölümündeki üstünlüğünü koruyamadı. Duran toplardan üç gol yiyen takım, Avrupa kupalarında tarihî derecede kötü bir gidişata imza attı.

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Van Dijk savunmada acil iyileşme istiyor

Türkiye'de kaotik bir gecede Liverpool'un savunmadaki zaafları bir kez daha ortaya çıkarken Van Dijk hayal kırıklığı yaşadı. Trey Nyoni'nin golüyle öne geçen Liverpool'da Nyoni, kulüp tarihinde Avrupa'daki ilk golünü atan en genç oyuncu oldu. Alexander Isak'ın golüyle yeniden üstünlüğü ele geçiren Liverpool, buna rağmen sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Yedikleri üç golün de duran toplardan gelmesi, Hollandalı kaptanın takımın baskı altındaki konsantrasyonunu ve taktik disiplinini sorgulamasına yol açtı.

Van Dijk maçın ardından gazetecilere, “Bu kesinlikle sürdürülebilir değil. Pek çok nedenle büyük hayal kırıklığı yaşadığımız bir geceydi. Özellikle de yediğimiz goller ve onları yeme şeklimiz nedeniyle. Yapmamız gereken işler var. Üçü de duran toptan geldi. Bu sezon şu ana kadar duran toplarda çok iyiydik ama konsantrasyonumuzu kaybettik ve ilk ve ikinci toplara hazır değildik. Bunu kabullenmek zor” dedi. Kızgın olduğunu kabul eden kaptan, sonuç nedeniyle morali zaten gözle görülür biçimde bozulan soyunma odasına destek olmak için duygularını kontrol altında tutmayı tercih etti.

Avrupa kupaları tarihinde görülmemiş düşüş

Liverpool'un Avrupa kupalarındaki son maçlarının istatistikleri, teknik direktör Andoni Iraola için iç karartıcı bir tablo çiziyor. Bu yenilgiyle kulüp, uzun ve başarılarla dolu tarihinde ilk kez üst üste üç büyük Avrupa kupası maçında en az üç gol yemiş oldu.

Daha önce LASK ve Villarreal karşısında üçer gol yiyen savunma, bu kez de Mason Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muriqi'nin gollerine engel olamadı. Savunmadaki bu istikrarsızlık, Liverpool'un bu sezon şu ana kadar Premier League'in en iyi savunma performanslarından birini sergilediği lig maçlarıyla keskin bir tezat oluşturuyor.

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Avrupa kupalarındaki düşüş çarpıcı: Liverpool, bu sezon çıktığı yalnızca dört Şampiyonlar Ligi maçında 10 gol yedi. Bu sayı, 2024-25 sezonunun tamamında yediği gol sayısını şimdiden beş aşmış durumda.

Odak Premier League'de toparlanmaya çevrildi

Van Dijk, bu yenilgiye rağmen “iyi gitmeyen anların” sonunda takım içindeki bağı güçlendireceğini umuyor. Premier League'de şu anda beşinci sırada bulunan Liverpool'un, dikkatini hızla Crystal Palace deplasmanındaki zorlu maça çevirmesi gerekiyor.

Van Dijk, “Arsenal'e karşı oynadığımız son maçtan sonra, takım olarak iyi anların yanı sıra daha az iyi anlardan da geçmemiz gerektiğini söylemiştim. Bu, aramızdaki bağı daha da güçlendirecek ve bize yalnızca fayda sağlayacak. Kimse maç kaybetmek istemez, özellikle de bizim kaybettiğimiz şekilde. Ama bu, yakın gelecekte bize yardımcı olmalı. Kaybetmeyi, özellikle de bu şekilde kaybetmeyi kabullenmemeliyiz” dedi. Dokuz puanı bulunan Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarına kalma şansı sürerken, odak artık savunmadaki bu çöküşlerin Iraola yönetimindeki sezonun belirleyici özelliği hâline gelmesini önlemeye çevrildi.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”
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