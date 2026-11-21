Eski Hollanda millî takım orta saha oyuncusu Ruud Gullit, Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo arasında uzun süredir devam eden tartışmada taraf tutmayı reddetti ve karşılaştırmayı saçma bulduğunu söyledi. 1987 Ballon d'Or ödülünün sahibi, iki süper yıldızın mücadelesini izleyebilmiş olmaktan memnun olduğunu belirttikten sonra sözü Arjantinli efsane Diego Maradona'ya getirdi.

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Hollandalı efsane, rekabet sorusunu geri çevirdi

Gullit, Sports Uncensored programında Messi ile Ronaldo'dan hangisini daha üstün gördüğü sorulunca karşı çıktı. Sunucu Simon Jordan, röportajın sonunda eski AC Milan yıldızından daha iyi oyuncunun adını vermesini istedi. Ballon d'Or oylamasında tek bir kazanan seçilmesi gerektiği hatırlatıldığında Hollandalı, ikisinden birini seçmeyi reddederek eski bir rakibinin adını verdi.

Gullit'ten stüdyoda net yanıt

Emekli futbolcuların pek azı bu ikili hakkındaki sorulardan kaçabiliyor. Jordan programda konuyu açtığında Gullit hemen tepki gösterdi: "Hadi ama. Hayır, bu sorulabilecek en saçma soru. Bu ikisinin çok, çok uzun bir süre boyunca birbirleriyle mücadele ettiğini gördüm."

Onları sıralamak yerine rekabetlerini izlemekten keyif aldığını belirterek şöyle dedi: "Bunu görmüş olmaktan mutluyum. İkisini de."

Jordan, Gullit'in de bir zamanlar en iyi seçildiğini hatırlatınca şu yanıtı verdi: "O dönemde, ödülü kazandığımda bana en iyi oyuncunun kim olduğunu sorsaydınız Diego Maradona derdim." Sunucu güldü ve aradığı yanıt bu olmasa da Gullit'in sözlerini makul bulduğunu kabul etti.

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Maradona, onun için en büyük ölçüt olmaya devam ediyor

Milan formasıyla Napoli'nin yıldız oyuncusu Maradona'ya birkaç kez rakip olan Gullit'in onun adını vermesi anlık bir tercih değildi. Maradona'nın ölümünden kısa süre sonra, Aralık 2020'de düzenlenen The Best ödül törenindeki anma konuşmasında şunları anlatmıştı: "Ona ilk kez rakip olduğum zamanı hatırlıyorum. [Roberto] Donadoni ve [Carlo] Ancelotti topu ondan almaya çalışıyordu ama alamıyordu. İnanılmaz güçlüydü ve tekniği mükemmeldi. Aynı zamanda bir liderdi; takım arkadaşları daha fazlasını ortaya koysun diye onlarla sürekli konuşurdu."

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Rakiplerinin Maradona'ya fiziksel müdahalelerde bulunduğunu belirten Gullit, "Tekmelerle onu oyun dışı bırakmaya çalıştılar ve Goikoetxea onu sakatladığında bunu bir kez başardılar" dedi.

Şöyle devam etti: "Onu durduramıyorlardı. Bugünkü korumaya, videolara, kameralara ve tüm bunlara sahip olduğunu düşünün. Ona rakip oldum ve tarihin en iyisi olduğunu söyleyebilirim."

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En iyi oyuncu tartışması sürüyor

Messi ile Ronaldo'nun kariyerleri sona yaklaşırken taraftarlar ve eski futbolcular arasındaki karşılaştırmaların biteceğine dair bir işaret yok. Gullit içinse futbol tarihinin en iyisine ilişkin ölçütü, onlarca yıl önce Serie A'da bizzat mücadele ettiği rakibi belirledi. Hollandalının, o anıların önüne geçen biri çıkmadıkça görüşünü değiştirmesi pek olası görünmüyor.