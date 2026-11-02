Anfield Road'da 79. dakika oynanırken, zaten büyük bir mücadeleye sahne olan maçta duygular taştı. Arsenal kaptanı Martin Ödegaard, görünüşe göre sakatlanmış hâlde dizleri ve dirsekleri üzerinde duruyordu. O sırada Alexis Mac Allister sahneye çıktı. Liverpool'un 10 numarası Norveçli oyuncuya doğru iyice eğilip ona bir şey söyledi, ardından başının arkasına bir şaplak attı. Bu hareketi sevgi dolu ya da cesaret verici olarak yorumlamak için epey iyi niyetli olmak gerekirdi.

Arsenal oyuncuları, kaptanlarına yönelik bu provokasyona elbette hemen karşılık verdi. Sağ bek Jurrien Timber, Mac Allister'ın karşısına çıktı ve saniyeler içinde kırmızılı ve soluk sarılı oyunculardan oluşan bir grup etraflarında toplandı. Sonunda Noni Madueke de Mac Allister'a sert çıktı ve ikili alın alına geldi. İngiliz ve Arjantinli milli oyuncular arasında bir temas yaşandı; bunun üzerine Mac Allister, yıldırım çarpmış gibi yere düştü.

Hakem Andrew Madley bunun ardından kartlarını çıkardı. Mac Allister ve Timber birer sarı kart gördü. Liverpool taraftarlarının büyük tepkisini çeken ise daha önce de sarı kart görmüş olan Madueke'nin, kafa attığı iddia edilen pozisyonda kart görmemesiydi.

Neville ve Carragher, Mac Allister'ın hareketi hakkında ne dedi?

Sky Sports yorumcuları hakemin kararını yerinde bulurken Mac Allister'ı sert biçimde eleştirdi. Gary Neville, "küçük bir kafa teması" olduğunu kabul etti ancak Liverpoollu yıldızın tepkisini "biraz abartılı" buldu ve "Ayağa kalk. Utanç verici" dedi. Eski Manchester United oyuncusu, Arjantinlinin Ödegaard'a vurup bütün bu kargaşaya yol açmasını da eleştirdi: "Bu gereksizdi."

Liverpool efsanesi ve taraftarı Jamie Carragher ise daha sert konuştu: "Gerçekten sert önlemler almalı, insanları karşılarına geçip 'Bu utanç verici' demeliyiz. Buna son verilmeli, bu saçmalık. Buna katlanamıyorum."

Eski stoper, "bu kafa kafaya gelme meselesine" karşı ortak bir tavır alınmasını istedi ve hakemlerin başındaki Howard Webb'e, Premier League'e ve teknik direktörlere çağrıda bulundu: "Bir araya gelip bu b*k yüzünden artık kırmızı kart verilmemesini sağlamalılar!"

Video yardımcı hakem Stuart Attwell, Madueke'nin Mac Allister'a temasını "şiddet içermeyen ve sert olmayan" bir hareket olarak değerlendirmiş, bu nedenle Arsenal'in kanat oyuncusunun şiddetli hareket gerekçesiyle oyundan atılması için hakemi incelemeye çağırmamıştı.

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Bariz bir hakem hatası mı? Timber, Isak'ı ceza sahasında çekti

Liverpool, hakemlerin yalnızca bu pozisyonda aleyhine karar verdiğini düşünmüyordu. İlk yarıda Timber'ın ceza sahasında Alexander Isak'ın formasını sertçe çekmesine rağmen Madley ve ekibi penaltı kararı vermedi. Bu forma çekme nedeniyle İsveçli forvet ortayı kafayla çok az farkla kaçırdı ve önemli bir gol fırsatından yararlanamadı.

Eski hakem yöneticisi Keith Hackett, pozisyondaki kararı bariz bir hata olarak nitelendirdi. Liverpool'un teknik direktörü de aynı görüşteydi. Andoni Iraola, Isak'ın o pozisyonda kendini yere bırakması hâlinde hakemin düdük çalacağını öne sürdü. Bask teknik adam, "Böyle olmamalı ama durum bu. Bir dahaki sefere Alex'e yere düşmesi gerektiğini söylemeliyiz, yoksa düdük çalınmıyor" dedi.

Şampiyon Arsenal, Kai Havertz'in 16. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı ve yeniden liderliğe yükseldi. Londra ekibinin en yakın takipçileri Manchester City ile Brighton & Hove Albion oldu. Liverpool ise sezonun ikinci yenilgisinin ardından Chelsea'nin gerisine, beşinci sıraya düştü.