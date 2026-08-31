Mikel Arteta, Premier Lig yetkililerine hızlı bir karar alıp bunu doğrudan bu sezon uygulamaları için yalvardı.

"The Sun" gazetesine göre Arteta, "oyuncuların refahı" adına maç günlerinde takım kadrolarının genişletilmesini talep etti.

Mevcut kurallar, teknik direktörlerin yedek kulübesine dokuz oyuncu bildirmesine imkân tanıyor; bu sayı Kovid-19 salgını öncesinde izin verilen yedi oyuncuya kıyasla artmış durumda.

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Ancak Arteta, herhangi bir oyuncuyu kadro dışı bırakmak zorunda kalmamak için Premier Lig yetkililerinin bu sayıyı artırmasını istiyor.

Takımı bu akşam Aston Villa ile karşılaşacak olan Arsenal teknik direktörü, bu sezon Gabriel Martinelli ve Gabriel Jesus gibi yıldızları takım kadrosundan çıkarmak zorunda kaldı ve bunun bir dizi soruna yol açtığını düşünüyor; şu anda bu ikilinin ayrılması bekleniyor.

Arteta şöyle konuştu: "İşte bu yüzden Premier Lig yetkililerine bu sayıları artırmaları için yalvarıyordum, sırf oyuncuların güvenliği için; ki bu en önemli meseledir."

Sözlerine şöyle devam etti: "İdeal olarak, karşılaştığımız uluslararası maçların taleplerini karşılayacak seviyeyi korumak için her takımın sahada 20'den fazla oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum, ancak kurallar bunlar ve bu kurallar dahilinde oynamak zorundayız."

Şunları ekledi: "Bu durumları doğru şekilde açıklamak için oyunculara çok yakın olmamız gerekiyor, ki herkes kendini değerli hissetsin, çünkü onlar gerçekten de değerli olacaklar."

Arteta, evde kalıp maçları televizyondan izlemektense takımla birlikte olmayı tercih eden oyuncularla "zor" konuşmalar yapmaya devam etmek istemiyor.

Ve ekledi: "Bu soru herkesten çok oyunculara yöneltilmeli. Onlar ne istiyor? Eğer 'Hayır, ben evde kalmayı tercih ederim' derlerse, o zaman bir sorunumuz olur çünkü yaptıkları işi sevmiyorlar demektir."

Sözlerine şöyle devam etti: "Ama eminim ki oyunculara sorarsanız, hepsi maç günü takımın bir parçası olmak isteyecektir; aksi halde birine, maç günü takım kadrosunun bile parçası olmadığını söylemek zorunda kalırsınız. Bu son derece zor bir durum. Ve kimseye faydası olmaz."

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Arteta sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kulübe fayda sağlamaz, oyuncunun değerlendirilmesine fayda sağlamaz ve onların takımın bir parçası olduklarını hissetmelerine de yardımcı olmaz. Bence bu gerçek bir sorun ve çok basit bir çözümü var."