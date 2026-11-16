Manchester United kalecisi Senne Lammens, Brüksel'de Belçika'nın İtalya'yı 4-1 yendiği maçın son bölümünde Francesco Pio Esposito'nun penaltısını kurtararak galibiyeti perçinlemekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Geriye düşmesine rağmen kazanan Mark van Bommel'in ekibi, A1 Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselirken konuk İtalya'yı turnuvanın dışına itti.

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Kaleci, Brüksel'deki etkileyici geri dönüşü taçlandırdı

Lammens, maçın son bölümünde Pio Esposito'nun penaltısını sağına uzanarak kurtardı ve Van Bommel'in ekibinin üç gollük farkı korumasını sağladı. Bu maç, geçen kasımda Lihtenştayn'a karşı 7-0 kazanılan Dünya Kupası eleme karşılaşmasında ilk kez forma giyen kalecinin A millî takımdaki sekizinci, 2026'daki A Ligi'ndeki beşinci maçıydı. Galibiyet, Belçika'yı çeyrek finale taşıdı. Belçika, A1 Grubu'nu Türkiye'yi 2-1 yenen Fransa'nın arkasında tamamladı.

Kaleciden Belçika'nın soğukkanlı tepkisine övgü

Lammens, yedinci dakikada Riccardo Calafiori'nin ortasının ardından Niccolo Pisilli'nin şutunu kurtardı. Esposito ise 11. dakikada, 15 millî maçındaki 10. golüyle İtalya'yı öne geçirdi. Ancak Brighton savunmacısı Maxim De Cuyper yaklaşık 5,5 metreden hızla beraberliği sağladı. Nathan Ngoy da 21. dakikada dönen topu ağlara göndererek millî takımdaki ilk golünü attı. Beş dakika sonra Kevin De Bruyne'den pası alan Jeremy Doku, birkaç savunmacıyı geçip Manchester City'den takım arkadaşı Gianluigi Donnarumma'yı mağlup etti.

Maçın ardından VTM ile konuşan Lammens, takımının soğukkanlılığını övdü: “Skor 4-1 olsa bile penaltı kurtarmak her zaman güzel. Bu skor, 4-2'den daha iyi görünüyor. Güçlü başladılar, iyi pres yaptılar ve gol attılar ama paniğe kapılmadık. Güçlü yönlerimizi biliyoruz; üç gol attık ve daha da fazla fırsat yarattık. Sonunda harika bir sonuç aldık.”

Sert kontrataklar yorulan konukları dağıttı

Donnarumma, De Bruyne'nin yakın mesafeden iki şutunu kurtardı. Belçikalı oyun kurucu, Youri Tielemans'ın pasında da topu auta gönderirken Charles De Ketelaere'nin kafa vuruşu direğe takıldı. Bitime 10 dakika kala Belçika, Doku ve De Bruyne ile kontratağa çıkarak AC Milan kanat oyuncusu Diego Moreira'ya millî takımdaki ilk golünü attırdı. Ardından Lammens, Esposito'nun penaltısını kurtardı. Üç gün önce Fransa'yı 3-1 yenmesine rağmen Roberto Mancini'nin İtalya'sı üçüncü sırada tamamladı; ancak doğrudan küme düşme tehlikesi bulunmuyor.

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Millî takımdan dönen kaleciyi Anfield deplasmanı bekliyor

Belçika, mart ayındaki Uluslar Ligi çeyrek finallerine hazırlanırken Lammens'in önceliği artık Manchester United ile Premier League'de vereceği kümede kalma mücadelesi. Manchester United, ligde 18. sırada yer alıyor ve bu hafta sonu rakibi Liverpool ile Anfield'da zorlu bir maça çıkacak. Bu karşılaşma aynı zamanda United'ın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun takımın başındaki ilk maçı olacak.