“Bu sinir bozucu”: Leon Goretzka zorunlu ara vermek zorunda - Bayern’den Aston Villa’ya transferinin ardından kötü başlangıç

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, pazartesi günü Instagram’dan yaptığı açıklamada zorunlu bir ara vermek zorunda olduğunu duyurdu. Ancak eylül sonu, ekim başındaki milli maç tarihlerinin ardından yeniden forma giyebilecek.

Goretzka, "Ne yazık ki vücudum, maç yapmadan geçen dönemin ardından artan yüklere tepki verdi" diye yazdı. "Bu sinir bozucu ama yeniden tam güçle dönebilmek için şu anda bu kısa araya ihtiyacım var."

Goretzka, aynı paylaşımda Avrupa Ligi şampiyonunun taraftarlarına sıcak karşılama için teşekkür etti. Doğru yerde olduğunu hissettiğini ve kendini iyi hissettiğini belirtti. Önündeki haftaları tamamen iyileşmek için kullanmak istediğini de ifade etti.

Buna göre Goretzka en az dört maç daha kaçıracak. Villa, salı günü Şampiyonlar Ligi’nde sezonun ilk puanları için Brugge’de sahaya çıkacak. Ardından milli ara başlamadan önce Premier League’de iki maç ve Lig Kupası’nda bir karşılaşma daha var.

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Aston Villa yeni sezona yıkıcı bir başlangıç yaptı

Ardından Birmingham ekibi, 10 Ekim’de Brentford FC karşısına çıkacak.

FC Bayern Münih’te geçirdiği sekiz yılın ardından 73 kez milli olan oyuncu, bonservissiz olarak Aston Villa’ya transfer oldu. Aston Villa ise sezona çok kötü bir başlangıç yaptı. Emery’nin ekibi, üç maç sonunda hâlâ galibiyet ve golle tanışamadı.

Sezona iki yenilgiyle başladıktan sonra Villa, hafta sonunda Nottingham Forest karşısında ilk puanını aldı. Villa, yaz transfer döneminde yakın geçmişteki başarılı dönemin dört kilit oyuncusu olan Morgan Rogers, Ezri Konsa, Youri Tielemans ve Ollie Watkins’i kaybetti.