



İlkay Gündoğan, pazar günü (19.00) Kocaelispor’a karşı oynanacak maç öncesinde, kabul etmek gerekir ki henüz oldukça genç olan bu sezonda Galatasaray formasıyla Süper Lig’de sahada sadece 11 dakika kaldı. Corum FK’ye karşı oynanan ilk lig maçında (2-2) sonradan oyuna giren Gündoğan, son olarak da Sporting Lizbon’a 3-1 kaybedilen karşılaşmada altı dakika süre alabildi.

Bunun ardından Almanya Milli Takımı’nın eski kaptanı hakkında sert eleştiriler yükseldi. Bir uzman, orta saha oyuncusunun hız eksikliğiyle alay ederken, sosyal medyada taraftarlar onun gönderilmesini istedi.

Galatasaray yönetiminin sosyal medyadaki yorumlara çok fazla kulak asmadığı düşünülebilir, ancak iddiaya göre onlar da aynı sonuca vardı. Türkiye’de geniş kitlelere ulaşan muhalif gazete Sözcu'nün haberine göre, Türk şampiyonunun yöneticileri kış transfer döneminde Gündoğan’ın da içinde olduğu bir üçlüyle yolları ayırmayı düşünüyor.

İlkay Gündoğan neden artık Galatasaray’da oynamıyor?

Gündoğan’ın yanı sıra Gelsenkirchen doğumlu eski Schalke oyuncusu Kaan Ayhan ile Wilfried Singo’nun da bu gruba dahil olduğu belirtiliyor. Ayhan (31), devam eden sezonda yalnızca bir dakika oynayabildi ve Şampiyonlar Ligi kadrosuna bildirilmedi; 25 yaşındaki savunmacı Singo ise üçlü arasında şimdiye kadar en fazla süre alan isim oldu: 41 dakika.

Gazeteci İbrahim Seten de YouTube kanalı 343 Digital'de bu üçlünün bir tür gözden çıkarılanlar listesinde yer aldığını söyledi. Ayrıca Gündoğan için öne sürülen bir sonraki adresi de açıkladı. Buna göre Manchester City ve Barcelona’nın eski yıldızını MLS ya da Suudi Arabistan bekliyor.

Gündoğan, 2025 sonbaharında çocukluk aşkı Galatasaray’a transfer olmuştu. Geçen sezon tüm kulvarlarda 38 maça çıkmıştı (2 gol, 5 asist), ancak bu sezon şu ana kadar neredeyse hiç rol oynamadı. Bunun nedeninin tamamen taktiksel ve sportif sebepler olduğu belirtiliyor; en azından teknik direktör Okan Buruk’la bir anlaşmazlık ya da benzeri bir durum olduğuna dair bilinen bir şey yok.



