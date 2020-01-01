Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni izlemeniz için 7 neden

Şampiyonlar Ligi'nde grup heyecanı 20 Ekim Salı günü oynanacak maçlarla başlıyor. Peki bu sezon Devler Ligi'ni neden izleyecesiniz? İşte size 7 neden!

YORUM | Sercan Şekerci @sercansekerci

Avrupa’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonunda yeni sezon başlıyor. Seyirci kapasitesinin %30 ile sınırlandırılacağı dev organizasyonu, bu sezon takip etmek için 7 özel nedenimiz var.

Ronaldo & Messi düellosunda hasret bitiyor

Kuralar çekildikten sonra futbolseverleri en çok heyecanlandıran noktalardan biri, şüphesiz ile ’nın aynı gruba düşmesi oldu. Zira bu durum, birkaç sene öncesine kadar El Clasico’da her yıl izlemeye alıştığımız - düellosuna yeniden şahit olabileceğimiz anlamını taşıyor. Kariyerlerinin bir nevi ikinci baharını yaşayan ve günümüz genç yıldızlarının “Gitseler de sahne bize kalsa” diye beklediği ve muhtemelen epey bir süre daha bekleyeceği süper ikili, G Grubu’nda karşı karşıya gelecek. İlk çarpışma 28 Ekim’de, ikinci çarpışma ise 8 Aralık’ta oynanacak. Şimdiye kadar kulüpler düzeyinde ikili, 33 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 15’ini Lionel Messi, dokuzunu ise Cristiano Ronaldo kazandı. Portekizli, Juventus’a transferinin ardından ilk kez Messi ile karşılaşacak.

Van Dijk'ın yokluğunda ne yapacak?

Daha fazla takım

maçında sağ diz ön çapraz bağlarından ciddi bir sakatlık yaşayan Liverpool’un sigortası Virgil Van Dijk, sezonu kapattı. Hollandalı stoperin yokluğunu “Hapisteki kocasını bekleyen bir eş gibi onu bekliyoruz” sözüyle anlatan hocası Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi’ne bir nevi ‘Gazi’ olarak başlayacak. Çünkü şüphesiz Van Dijk, takım için bir stoperden çok daha fazlasıydı. Geçtiğimiz sezon Devler Ligi’ne ’e elenerek veda eden Premier Ligi’n son şampiyonu, ligde şaşırtıcı 7-2’lik Aston Villa yenilgisi yaşadı ve Community Shield’i de ’a kaptırdı. Teknik patron Klopp’un takımda bazı taşları ufak ufak salladığını ve benzer durumlardan üstün zekasıyla takımlarını yükselttiğini düşünürsek, Şampiyonlar Ligi’ndeki yeni hamlelerini ve hırsını seyretmek bir kez daha heyecan verici olacaktır. D Grubu’nda mücadele edecek olan Kırmızılar; , ve Midtjylland ile karşılaşacak.

Andrea Pirlo ilk kez teknik direktör olarak sahnede!

İtalya’nın futbol dünyasına kazandırdığı gelmiş geçmiş en iyi orta sahalardan birisi olan Andrea Pirlo, 41 yaşında futbola yeniden başlamışçasına bir heyecanla Juventus’un başına geçti bu yaz. Ağustos ayında görevi resmen devralan orkestra şefinin, Kupa 1’de Juve’ye katacağı yenilikler merakla bekleniyor. Yıllardır ’ya amgargo koyan siyah-beyazlılarda tek hedef şampiyonluk. 2015 finalinde Barcelona’ya kaybettikleri maçın ardından gözyaşlarını tutamayan Pirlo; “Gözyaşlarım, Juventus’a veda edeceğim şeklinde algılanmasın. Bu kulüpte kalmaya devam edeceğim. Sadece maçı kaybettiğimiz için üzüldüm” demiştim. Şimdi yarım kalan o hayali gerçekleştirmeye hazırlanan efsane, bakalım Devler Ligi’ndeki siftahında nasıl bir hikaye yazacak?

sürprizleri sever

Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Başakşehir, şüphesiz en zor gruba düştü. Ancak H Grubu’nun diğer üç takımına da baktığımızda çok keyifli mücadelelerin bizi bekleyeceğini belirtmek gerek. Okan Buruk’un geçtiğimiz sezon ’nde heyecan aşılayan ekibinin; ManU, PSG, Leipzig üçlüsünün çarpışmasına zaman zaman dahil olması bizleri yanıltmayacaktır. Her ne kadar Başakşehir sezona istediği gibi girememiş olsa da galibiyetiyle silkelendi. İlk rakip Leipzig ise şu anda ’da lider… Fakat Sabitzer, Laimer, Klostermann gibi yıldızlarından yoksun olacaklar. Öte yandan geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde yarı finaldeki PSG maçı öncesi tek yenilgilerini, evlerinde oynadıkları ilk maçta; karşısında 2-0 ile yaşamıştı Alman ekibi. Başakşehir için Gladbach’tan sonra neden bir sürpriz galibiyeti daha gelmesin ki? Şimdi daha çok motive olma ve kendilerini altı maçtada gösterme zamanı turuncu-lacivertliler için...

Spotlar üzerinde, bekleniyor Mbappe!

Geçtiğimiz günlerde Uluslar Ligi’nde oynanan - maçında idolü Cristiano Ronaldo ile karşı karşıya gelen ve ona duyduğu hayranlığını bir kez daha izleyenlere hatırlatan Kylian Mbappe, “Geleceğin En İyisi” olabilmek adına Şampiyonlar Ligi’nin ne denli önemli olduğunu biliyor. Geçtiğimiz sezon Bayern’e finalde kupayı kaptıran PSG’de şüphesiz onun performansı, bu sezon da merakla bekleniyor. Ronaldo’ya nazaran sahada 90 dakika hırsını taze tutmakta zorlanan Mbappe, bu engeli de aşabilirse “veliaht” olmayı garantileyecek bir sezon geçirebilir. PSG ile 2022’de bitecek sözleşmesini uzatmaya henüz yanaşmayan Kylian; Liverpool, R. Madrid ve Barça üçgeninden birine layık olduğunu göstermek adına, bu sezon performansını daha da katlamak isteyecek.

Hesaplaşma üçgeni

Temsilcimiz Başakşehir’in yer aldığı H Grubu’nda bir intikamlar üçgeninden de söz etmek mümkün. Geçtiğimiz sezon yarı finalde PSG’ye boyun eğen Julian Nagelsmann’ın Leipzig’i, Fransız devine karşı yarım kalan bir hesabı tamamlamak isteyecektir. Öte yandan PSG’nin de 2018-2019 sezonundan ile kalan bir hesabı var. O sezon son 16 turunda iki takım birbirlerine rakip olmuş; Old Trafford’da ilk maçı 2-0 kazanan PSG, rövanşta evinde 90. dakikada yediği penaltı golünün ardından 3-1 ile Kırmızı Şeytanlar’a elenmişti. 6-1’lik Barça kabusundan sonra, ManU’ya da trajik bir şekilde boyun eğen PSG, grupta üstünlüğü kurup rakibinden intikamı almaya çalışacak.

Sezonun “Wonderkid”lerinden odağınızı kaçırmayın

Kupa 1 demek, vitrin demek! Bazıları için yeniden gün yüzüne çıkmak anlamı taşısa da, bireysel anlamda esasen genç yıldızlar için daha büyük önem arz ediyor Şampiyonlar Ligi. Bu sezon da gözleri kamaştıracak birçok yeni isme açık turnuva… UEFA’nın sosyal medya hesabı, #UCLfantasy Football üzerinden üç yıldızı “wonderkid” olarak işaret ediyor ve Devler Ligi’ni takip etmemiz için bir neden daha sunuyor:

Jeremy Doku

Transferin son gününde 26 milyon euro bonservisle Anderlecht’ten ’in yolunu tutan Jeremy Doku, kanatlarda oldukça etkili bir oyuncu. 18 yaşındaki Belçikalı, Liverpool’un da kadrosunda görmek istediği isimlerden biri.

Jude Bellingham

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Dortmund bir gencin peşindeyse, o ismin hayal kırıklığı yaratması pek olası değildir. Nitekim Jude Bellingham da, ince eleyip sık dokuyan sarı-siyahlıların bu yaz transfer döneminde Birmingham’dan kadrosuna kattığı bir isim. Geçtiğimiz sezon Championship’te 41 maça çıkan 17 yaşındaki ön libero, 23 milyon euro karşılığında Dortmund’a uçtu.

Mohammed Kudus

Sırada genç yıldız yetiştirmenin ordinaryusluğunu elinde bulunduran ekolünün, bu anlamdaki bir numaralı fabrikası Ajax’tan bir isim var: Mohammed Kudus. Nordsjaelland’den 9 milyon euro karşılığında transfer edildi bu yaz. Ayağının tozuyla da Eredivisie’de üç maçta 1 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. 20 yaşındaki Ganalı, Devler Ligi’nde parlamak için en doğru takımı seçmiş gibi gözüküyor.