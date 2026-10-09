“Bu sezon henüz çok erkendi ama bir gün Ajax’a geri dönmek istiyorum”

Dusan Tadic, Johan Cruijff ArenA’ya dönüşünü karışık duygularla bekliyor. 37 yaşındaki Sırp futbolcu, cumartesi akşamı NEC ile birlikte hâlâ kalbinde özel bir yere sahip olan Ajax’a karşı sahaya çıkacak. Tadic, NU.nl’e yaptığı açıklamada, iki kulüp arasındaki seviye farkıyla zaman zaman başa çıkmakta zorlandığını kabul etti.

Tadic için bu, 2018 ile 2023 yılları arasında formasını giydiği kulüple duygusal bir buluşma olacak. “Ajax her zaman hayalimdeki kulüptü. Çocukken odamda bir Ajax forması asılıydı. Tarih yazdığımız ve kupalar kazandığımız harika bir dönemde kaptanlık yaptım. Elbette Ajax değişti. Ama dürüst olayım mı? Hâlâ hayalimdeki kulüp.”

Tadic, NEC’te de bir liderlik rolü üstlense de şartların ciddi ölçüde farklı olduğunu fark ediyor. “NEC’te düzeltilmesi gereken çok fazla şey var ama tabii ki bu mümkün değil. Bu yüzden en önemli şeylere odaklanıyorum. NEC’e tüm saygımla söylüyorum ama ben kupalar kazanan kulüplerde oynamaya alışkındım. Ajax benim standardımdı ve hâlâ da öyle” dedi Sırp futbolcu.

Cambuur’a (3-0) ve Juventus’a (5-0) karşı alınan ağır yenilgiler, Tadic’i derinden etkiledi. “Ajax’ta her maç öncesinde soru, kaç gol atacağımız olurdu. Cambuur’un bize karşı aslında altı gol bile atabilecek olması acı vericiydi.”

Gelecek maçlar AJX Eredivisie 15:00 NEC

Tadic, kişisel açıdan da yeni ortamına alışmaya çalışıyor. Ajax’ta takım arkadaşlarının kalitesinden faydalanırken, NEC’te hücum fikirleri daha az hayata geçiyor. “Sık sık hazırlayıcı aksiyonlar yapıyorum ve top bana gelmiyor. Ya da birkaç top temasından sonra geri alamıyorum. Demek ki beynim fazla hızlı çalışıyor.”

Bu durum, Ajax’ın eski kaptanında düzenli olarak hayal kırıklığı yaratıyor. “Bu bana ağır geliyor, sık sık kendimle mücadele ediyorum ve sonra kafamın içinde fırtınalar kopuyor” diyerek bunu kabul eden Tadic, yine de NEC’e transfer olmaktan pişman değil. Bunda, yaşadıklarını gelecekteki teknik direktörlük kariyerinde kullanabilecek olmasının da payı var.

Ajax ile karşılaşma, Amsterdam ekibinin taraftarlarıyla arasındaki özel bağ nedeniyle ekstra anlam taşıyor. Tadic, kısa süre önce Ajax ile eski kulübü Vojvodina arasındaki Konferans Ligi maçının ardından tribünler tarafından yüksek sesle tezahüratlarla karşılanmıştı. “Taraftarlarla her zaman müthiş bir bağım vardı, bu duygu çok derinlerde” dedi.

Tadic, cumartesi akşamı eski aşkına karşı gol atarsa bundan fazla keyif almayacağını düşünüyor. “NEC adına Ajax’a gol atarsam, bu kariyerimin en sadist golü olur” dedi. Amsterdam’a dönüş ihtimalini ise kesinlikle dışlamıyor: “Ajax benim eski eşim mi? Hayır, Ajax hâlâ eşim. Bu sezon için henüz çok erkendi ama bir gün teknik direktör olarak Ajax’a dönmek istiyorum.”