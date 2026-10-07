"Bu bonservis bedeliyle 15 gol ve 15 asist yapması gerekir" dedi BetSelect.co.uk. Reds, 23 yaşındaki oyuncu için 2025 yazında 125 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Wirtz, Anfield Road'daki ilk sezonunda - tıpkı tüm takım gibi - şampiyonluğun kazanılmasının ardından yapılan yüksek yatırımlarla daha da artan beklentileri karşılamakta zorlandı.

Premier League'i beşinci sırada bitiren Reds, sonunda yeni şampiyon Arsenal'in 25 puan gerisinde kaldı. Yazın ise şampiyon teknik direktör Arne Slot ayrılmak zorunda kaldı; yerine Andoni Iraola getirildi. Wirtz, 25/26 sezonunda tüm kulvarlarda yedi gol ve 10 asistlik katkı verdi, bu yüzden Saunders'ın koyduğu hedefi tutturmak için bu rakamları neredeyse ikiye katlaması gerekiyor.

Eski Galler milli oyuncusu, Wirtz'in sürekli olarak 10 numara pozisyonunda oynatılması ve kanatta kullanılmaması gerektiğini savundu. "Eğer serbest adam oysa ve her yerde dolaşmasına izin veriliyorsa, artık üretmeye başlamalı. 10 numara oynamak her oyuncu için bir serbest geçiş kartıdır. Geriye gelip savunma yapmak ya da sırtı dönük şekilde top almak zorunda değilsiniz. Ve sizden çok gol atmanız da beklenmez" diyen Saunders, "ama pozisyon hazırlamanız gerekir" ifadelerini kullandı.

Getty Images

Saunders, Wirtz'in artık hücumların sonuna kadar dahil olmasını olumlu karşıladı: "Birçok oyuncu, orada sakatlanmaktan korktukları için beş metre alanına kadar koşuyu sürdürmeyi sevmez. Onun bunu şimdi yapması, cesur olduğunu gösteren iyi bir işaret. Ancak hâlâ biraz hafif sıklet gibi görünüyor" diyerek değerlendirmede bulundu.

Gelecek maçlar LIV Premier Lig 11:30 MCI

Liverpool taraftarları Florian Wirtz'i nasıl görüyor?

Wirtz, Bayer Leverkusen'e ödenen yüksek bonservis bedeli nedeniyle, Liverpool kötü sonuçlar aldığında düzenli olarak eleştiriliyor. "Bence taraftarlar hâlâ onun başarılı olmasını istiyor. Tutumu iyi görünüyor. Ve çaba gösterdiğini de görebiliyorsunuz" dedi Saunders. "Ama artık onun üretmesi gereken noktaya geldik" diye ekledi.

Devam eden sezonda Wirtz, ligde yine zirve yarışının içinde yer almayan Reds formasıyla çıktığı altı resmi maçın ardından yalnızca bir asiste ulaştı.