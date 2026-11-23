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Borussia Dortmund'un A takımında bir dönem kâbus gibi bir ilk maç yaşayan Almugera Kabar, birkaç kez ayrılığın eşiğine geldi. BVB, 20 yaşındaki oyuncuyu yazın NEC Nijmegen'e kiraladı ancak Kabar için işler orada da felaket gidiyor.

Almugera Kabar bugüne kadar profesyonel düzeyde 28 resmî maça çıktı. Ancak A takım düzeyindeki kariyerine ivme kazandırma çabasında bir türlü işler yolunda gitmiyor.

2023'te Almanya U17 Millî Takımı ile dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşayan 20 yaşındaki oyuncunun kariyerinde şimdiden birkaç talihsiz dönem var. İlki, 18 yaşında Bundesliga'daki ilk maçına çıktığı Ekim 2024'ün sonunda yaşandı.

Borussia Dortmund'un FC Augsburg deplasmanında 2-1 kaybettiği maçta sol bek, 68. dakikada oyuna girdi. Üç dakika sonra sarı kart gördü; uzatmaların dokuzuncu dakikasında ise maçın son pozisyonunda ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

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Takip eden ocak ayında Kabar, BVB'nin ilk 11'inde ilk kez yer aldı. O dönemde Nuri Sahin yönetimindeki Dortmund'un sakatlık krizi akıl almaz boyutlara ulaşmıştı. Kabar, Yannik Lührs ile Julian Ryerson'ın stoper olduğu dörtlü savunmada sol bek oynadı. Lührs aslında Kabar'ın Dortmund U23 takımından arkadaşıydı. Rakip Leverkusen, 19 dakika içinde üç gol atmıştı. Kabar tamamen zorlanmıştı.

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Almugera Kabar, BVB'den birkaç kez ayrılmanın eşiğine geldi

Ardından Kabar, Sahin'in yerine gelen Niko Kovac döneminde iki kez sonradan oyuna girerek toplam yalnızca 25 dakika forma giyebildi. Buna rağmen Bremen doğumlu oyuncu, bir dönem Antonios Papadopoulos gibi, her transfer döneminde büyük ilgi gördü ve birkaç kez ayrılmanın eşiğine geldi.

Örneğin Leverkusen karşısındaki felaketten kısa süre sonra AC Milan'ın ilgilendiği öne sürüldü. BVB hızlı davranarak Şubat 2025'te Kabar'a üç yıllık ilk profesyonel sözleşmesini verdi. Yazın ise Bundesliga'dan, İtalya'dan, İngiltere'nin ikinci liginden ve İskoçya'dan birçok kulübün dikkatini çektiği belirtildi. FC Brentford'a transferi neredeyse gerçekleşecekti; 20 milyon avroluk dikkat çekici bir bonservis bedeli gündemdeydi.

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Ancak edinilen bilgilere göre Borussia, Kabar'ın ayrılığına yalnızca satın alma opsiyonu bulunmayan bir kiralamayı kabul etmesi hâlinde izin verecekti. Kulübün aynı yaz Soumalia Coulibaly ve Youssoufa Moukoko örneklerinde olduğu gibi parayı almayı tercih etmemesi, Kabar'a verdiği değerin bir göstergesi olarak yorumlanabilir.

IMAGO

Almugera Kabar'ın BVB'den HSV'ye transferi neden gerçekleşmedi?

Geçen yıl kasım ayında, yalnızca BVB'nin ikinci takımında forma giydiği sırada durumunu "Bu benim için kolay bir durum değil" sözleriyle değerlendirmişti. Kısa süre sonra sağlık kontrolü için HSV'ye gitti. Ancak Kabar'da hafif bir diz sakatlığı ortaya çıkınca kiralama son anda gerçekleşmedi; muhtemelen ancak mart ayının ortasında oynayabilecek duruma gelecekti.

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2019'da Dortmund'a gelen ve U20 Millî Takımı'nda beş kez forma giyen oyuncu, geçen transfer döneminde sonunda kariyerinin ilk kiralık transferini yaptı. Hollanda Eredivisie'de üçüncü sırada yer alan sürpriz takım NEC Nijmegen, Kabar'ı bir yıllığına kadrosuna kattı. İddiaya göre anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Ancak ülkenin doğusundaki Gelderland bölgesinde geçirdiği yalnızca birkaç ayın ardından şu söylenebilir: Nijmegen Teknik Direktörü Carlos Aalbers'in Kabar'da gördüğü "değerli takviye", tam tersine dönüştü.

Getty Images

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Almugera Kabar ve Nijmegen beklentilerin çok gerisinde

Bunun sorumluluğunu yalnızca Kabar'a yüklemek ise adil olmaz. Geçen yıl teknik direktör Dick Schreuder yönetiminde ferahlatıcı hücum futboluyla beğeni toplayan Nijmegen, şu ana kadar oldukça zayıf bir sezon geçiriyor. 13 hafta sonunda yalnızca üç galibiyeti bulunan takım, 14 puanla 12. sırada ve ligde kalma play-off'u sırasından sadece dört puan uzakta.

Buna, özellikle sezonun başında yaşanan ve zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan sakatlık sorunları da eklendi. Kabar açısından bu durum aslında olumlu oldu: Altıncı haftaya kadar ikisi ilk 11'de olmak üzere dört maça çıktı. Sorun, kendisi, savunma ve takımın bütünü için işlerin oldukça kötü gitmesiydi.

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Kabar'ın Nijmegen'deki kiralık döneminin belki de en kötü anı, yeni yükselen SC Cambuur karşısında 3-0 kaybedilen ve 90 dakika oynadığı maçtaki zayıf performansından yalnızca birkaç gün sonra yaşandı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde Bodö/Glimt'e 3-1 ve 3-0'lık skorlarla açık biçimde elenen Nijmegen, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Juventus Turin'e konuk oldu.

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"Tamamen başarısız oldu": Almugera Kabar'ın Juventus felaketi

Kabar ilk 11'deydi ancak 5-0 yenilen takımın genelinden bile biraz daha yetersiz bir performans sergiledi. İlk yarı 3-0 bitmişti ve Kabar yenilen gollerin ikisinde pay sahibiydi. Özellikle üçüncü golde, zamanlaması kötü bir kayarak müdahaleyle penaltıya neden oldu ve Nick Woltemade'nin Yaşlı Kadın formasıyla ilk golünü atmasını kolaylaştırdı.

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Hollanda'nın en eski futbol dergisi Voetbal International, Kabar'a 10 üzerinden 3 verdi. Bu, NEC oyuncuları arasında açık ara en düşük nottu. Bölgesel gazete De Gelderlander şöyle yazdı: "Schreuder'in kesinlikle sürdürmemesi gereken şey, Almugera Kabar'ı oynatması. Savunmacı haftalardır NEC'in en zayıf halkası ve bu seviyeye henüz hiç uyum sağlayamadı. Buna rağmen Schreuder ona sürekli ilk 11'de yer veriyor. Bu anlaşılır gibi değil." De Telegraaf ise Kabar'ın Juventus karşısında "tamamen başarısız olduğunu" yazdı.

Teknik direktör Schreuder ise bunun da ötesine geçerek kiralık oyuncusunu kamuoyu önünde eleştirdi. "Kabar'ı neden hâlâ ilk 11'de oynatıyorum? Çünkü başka seçeneğim yok" diyen Schreuder, şöyle devam etti: "Çok zorlanıyor. Bunu hepimiz görüyoruz. Bu çocuk daha yeni geldi ve oynaması gerekiyor. Savunmada işleri henüz yoluna koyamadık."

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Almugera Kabar, Juventus felaketinden bu yana oynatılmıyor

Bir dönem Nürnberg ve Bochum'u çalıştıran televizyon yorumcusu Gertjan Verbeek, bunun üzerine ESPN'de Schreuder'i eleştirdi. 64 yaşındaki Verbeek, "Bu, oyuncu için yıkıcı. Yalnızca 3. Lig deneyimi var ve şimdi doğrudan derin sulara atılıyor" dedi. "İlk golde rakibini kaçırıyor, hiçbir destek de yok. Bunun Schreuder'in sistemiyle ilgisi var." Eski profesyonel futbolcu Kees Luijckx de aynı görüşteydi: "Schreuder'in söyledikleri doğru olabilir ama bunları asla yüksek sesle söylememeli. Oyuncu olsam ertesi gün antrenmana gitmek istemezdim. Bir bakıma kendi hâlinize bırakılıyorsunuz."

Schreuder, sol ayaklı olmasına rağmen üçlü savunmanın sağında oynattığı Kabar'ı o günden beri tercih etmiyor. Kabar'ın ilk 11'de başladığı üç maçta takım 11 gol yedi. Schreuder ona yalnızca bir kez daha süre verdi: Levski Sofia ile Avrupa Ligi'nde 1-1 biten maçın uzatmalarının ikinci dakikasında oyuna girdi. Ligde ise son dokuz maç üst üste süre almadan yedek kulübesinde oturdu.

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Bunun bir nedeni, rekabetin artık artmış olması; Schreuder'in savunmada yeniden çok daha fazla seçeneği var. Öte yandan kulüp, Kabar'ın Turin'deki performansının ardından hemen harekete geçti: Sadece 11 gün sonra, Atalanta Bergamo ile sözleşmesinin feshedilmesinin ardından kulüpsüz kalan eski Leverkusen oyuncusu Mitchel Bakker'i İspanya'daki altı günlük antrenman kampında denemeye davet etti.

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BVB, Almugera Kabar'ın kiralık sözleşmesini erken bitirecek mi?

Ekim başında, Kabar'ın oynadığı pozisyonlarda ve sol orta sahada görev yapabilen 26 yaşındaki Bakker ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Bakker, çıktığı dört maçta şimdiden Kabar'ın toplam oynama süresinin yarısından biraz fazlasına ulaştı. İlk kez ilk 11'de başladığı, Nijmegen'in ağustos sonundan bu yana ligdeki ilk galibiyetini aldığı Utrecht deplasmanındaki 3-2'lik maçta 90 dakika oynadı ve takımının 1-0 öne geçtiği golün asistini yaptı.

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Mevcut koşullarda, Hollanda'daki döneminin başlamasının üzerinden yalnızca sekiz maç ve 320 dakika geçmişken Kabar'ın geleceği oldukça karanlık görünüyor. Nijmegen'in yıl sonuna kadar oynayacağı sekiz maç daha var. Kabar o maçlarda da tamamen kadro dışı kalırsa BVB, kiralık sözleşmesini erken bitirip bitirmeyeceğini düşünmek zorunda kalacak.

Ancak bu durumda bile Kabar, sonunda bir yerde tutunup güven kazanma ve düzenli oynama şansı bulma hedefinden çok uzakta olacak. Dortmund'da da bunu unutabilir: Ramy Bensebaini'nin gelecek yaz sona erecek sözleşmesi uzatılmayabilir, ancak Daniel Svensson, Maximilian Beier ve kısa süre önce yüksek bir bedelle transfer edilen Kaua Prates varken BVB'de gelecek başkalarına ait.

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Almugera Kabar'ın profesyonel kariyerine genel bakış