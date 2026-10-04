Bruno Fernandes'e göre Ronaldo daha farklı bir vedayı hak ediyordu. Manchester United'ın orta saha yıldızı, B24 portalına yaptığı açıklamada, "Eğer Cris milli takım kariyerini bitirmek istiyorsa, bunu büyük bir törenle yapmalı; bu şekilde değil. Çünkü bunu hak ediyor ve buna layık. Sonuçta o, futbolumuzun ve ülkemizin en büyük ikonu" dedi.

Ronaldo, Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle Portekiz Milli Takımı'ndan çarşamba günü Danimarka deplasmanı (4-2) öncesinde ayrıldı ve bu yüzden Uluslar Ligi'ndeki mücadelede forma giyemedi. Kısa süre sonra 2016 Avrupa Şampiyonu, Instagram'da yaptığı paylaşımda, "uygun zamanda" "milli takımdan ayrılışımın nedenlerine ilişkin gerçeği" açıklayacağını duyurdu. Ronaldo, takıma "her zaman tüm gücüyle adandığını" vurguladı.

Ronaldo'nun ayrılığına gelen tepki nasıl oldu?

Çatışmanın ne kadar derinleştiği ertesi gün zaten ortaya çıktı: Ronaldo'nun ikonik 7 numaralı forması Rafael Leao'ya verildi. Süperstarın yakın çevresinden de ardından sert tepkiler geldi. Kız kardeşi Elma Aveiro, milli takım teknik direktörüne açıkça yüklendi. Sunucu Piers Morgan ise daha da ileri giderek 72 yaşındaki Jesus'u "kibirli bir pislik" olarak nitelendirdi.

Ancak artık Ronaldo ile milli takım teknik direktörü arasında olası bir yakınlaşma ihtimali belirmiş durumda. Portekiz basınında yer alan haberlere göre Jesus, süperstarla durumu netleştirecek bir görüşmeye hazır. A Bola gazetesi hatta olası bir "barış zirvesi"nden söz etti. Buna göre milli takım hocası, Portekiz Futbol Federasyonu'nun başlattığı arabuluculuk girişimini kabul etti.

Pazar günü Porto'da Norveç'e karşı oynanacak rövanş maçı öncesinde Jesus, durumla ilgili temkinli konuştu. "Burada mesele Cristiano Ronaldo'yu görmezden gelmek değil" diyen milli takım teknik direktörü, "O, milli takımın ve Portekiz'in bir sembolü. Maçtan sonra bunu konuşmak için fazlasıyla zaman olacak" ifadelerini kullandı.