Louey Ben Farhat bundan sonra Almanya için forma giyecek. Transfermarkt'ın bilgisine göre sezon öncesinde SC Freiburg ile sözleşme imzalayan 20 yaşındaki hücum oyuncusu, federasyon değişikliğini gerçekleştirerek geleceğini Almanya Futbol Federasyonu'nda görmeyi seçti.

Waiblingen doğumlu oyuncu aynı zamanda Tunus vatandaşlığına da sahip ve bugüne kadar Tunus milli takımlarında forma giydi, hatta Tunus A Milli Takımı adına iki maçta da görev yaptı. Şimdi ise önümüzdeki milli arada Almanya U21 kadrosuna çağrılması bekleniyor.

Federasyon değişikliği, Ben Farhat'ın kendi isteğiyle Dünya Kupası'ndan feragat etmesinin ardından geldi; dönemin teknik direktörü Sabri Lamouchi onu Tunus'un Dünya Kupası kadrosuna dahil etmeyi istiyordu. Ancak forvet oyuncusu, sezonun ilk yarısında tarak kemiği kırığı nedeniyle dört ay sahalardan uzak kaldıktan sonra yükün fazla olduğunu belirterek bu teklifi geri çevirdi.

"Bu saygısızlık. Konu kapanmıştır!" diyen öfkeli Lamouchi o dönemde şöyle konuştu: "Bu sabah Louey Ben Farhat'ın babası beni aradı. Bana, onu kadroya dahil etmek için henüz erken olduğunu söyledi ve teklifi reddetti. Şok oldum. Louey'i aradım ama telefonumu açmadı. Babasını tekrar aradım ama o da açmadı."

Ben Farhat Dünya Kupası'nda Tunus adına oynamış olsaydı, Almanya Futbol Federasyonu'na geçiş artık mümkün olmayacaktı. Kulüp kariyerinde ise genç oyuncu bir yandan kiralık olarak bir yıl daha KSC'de devam edecek, ardından yaz aylarında Freiburg'a kalıcı geçişini gerçekleştirecek.