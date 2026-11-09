Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha, Şili devi Colo-Colo'nun pazar günü lig şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olduktan sonra kulüpteki ilk kupasını ülkesine ve sevdiklerine adadı. Nublense deplasmanında 2-1 kazanılan çekişmeli maçta tecrübeli orta saha oyuncusu Arturo Vidal ile birlikte ilk 11'de başlayan 40 yaşındaki kaleci, kulübün en üst ligdeki 35. şampiyonluğunu elde etmesinde pay sahibi oldu.

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Uzatma dakikalarındaki heyecan Şili şampiyonluğunu getirdi

Marcos Bolados, Javier Correa'nın altıpasın önüne çevirdiği topu kayarak ağlara gönderip uzatma dakikalarında galibiyet golünü attı. Vozinha ise 27. haftadaki maçın 97. dakikasında yaptığı kritik kurtarışla üç puanı korudu. Daha önce Bayern Münih, Barcelona ve Flamengo'da forma giyen orta saha oyuncusu Vidal, 14. dakikada Victor Mendez'in kornerinden gelen topa gelişine vurarak kaleci Nicola Perez'i mağlup etmiş ve takımını öne geçirmişti. Lucas Molina ise 29. dakikada eşitliği sağlamıştı.

Bitime üç maç kala 61 puana ulaşan şampiyon, 51 puanlı ikinci sıradaki Universidad de Chile'nin 10 puan önünde ve yakalanması mümkün değil.

Tecrübeli kaleci tarihî zaferin tadını çıkarıyor

Kulübü adına üst üste üçüncü kez ilk 11'de sahaya çıkan ve toplamda altıncı maçına çıkan 40 yaşındaki kaleci, 2026 Dünya Kupası'ndaki dikkat çekici performanslarıyla dünya çapında ilgi gördüğü olağanüstü bir yılı kupayla taçlandırdı. Son düdüğün ardından kupayı kaldırmayı değerlendiren Vozinha, “Bu, hayatım boyunca, kariyerim boyunca yaşadığım her şeyin doruk noktası” dedi.

Gelecek sezonki Copa Libertadores mücadelesinde forma giymek için kulüpte kalıp kalmayacağı sorulan Yeşil Burun Adaları millî takım oyuncusu, “Bugün kutlama günü; geleceği daha sonra konuşuruz. Bu şampiyonluk tüm ailem ve Yeşil Burun Adaları için” diye ekledi.

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Kısa süreli sözleşmede uzatma seçeneği var

Yaz aylarında millî takımıyla katıldığı turnuvada gösterdiği etkileyici performansın ardından Şili ekibi tarafından temmuz sonu ile ağustos başı arasında tanıtılan tecrübeli kaleci, başlangıçta Aralık 2026 sonuna kadar geçerli altı aylık bir sözleşme imzaladı. Ancak anlaşmada, onu 2027 sonuna kadar Santiago'da tutabilecek otomatik bir yıllık uzatma maddesi bulunuyor.

Lig mücadelesinin belirleyici son bölümünde ilk 11'e giren tecrübeli kaleci, kulüp gelecek yılki kıta turnuvasına hazırlanırken takımda kalma ihtimalini güçlendirdi.

Şampiyonun önünde üç maç kaldı

Şampiyonluğu bitime üç hafta kala garantileyen Colo-Colo, önümüzdeki haftalarda lig fikstürünü baskı hissetmeden tamamlayabilir. Vozinha ve takım arkadaşları, ligdeki son maçlarını Cobresal deplasmanında oynamadan önce Universidad Catolica ve La Serena'yı evlerinde ağırlayacak. Bu son üç maçın ardından kulüp yönetimi ve kaleci, 2027 sezonu öncesinde geleceğini netleştirmek için bir araya gelecek.