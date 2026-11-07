Thomas Tuchel, Cole Palmer'ı son İngiltere kadrosuna almama kararının arkasında durdu ve açıklama öncesinde Chelsea'nin oyun kurucusuyla iletişime geçme ihtiyacı bile duymadığını kabul etti. Palmer, Stamford Bridge'de sakatlığını atlatıp yeniden form tutmasına rağmen Alman teknik direktör, oyuncunun düzenli olarak görev yapabilecek durumda olmamasını bu dikkat çeken kararın başlıca nedeni olarak gösterdi.

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Chelsea yıldızı İngiltere'nin son kadrosuna alınmadı

İngiltere bu ay Hırvatistan ve İspanya ile oynayacağı kritik maçlara hazırlanıyor ancak Palmer, 25 kişilik kadronun dikkat çeken eksiklerinden biri. Chelsea'de 2026-27 sezonunda sergilediği iyi performansın ardından yüzde 100 sağlıklı olduğu açıklanmasına rağmen orta saha oyuncusu kadroya alınmadı.

Palmer kadro dışında kalırken Tuchel, Jobe Bellingham ve Josh King'i sürpriz biçimde milli takıma çağırdı. Morgan Gibbs-White da kadroda yer buldu. Bu tercihler, mevcut kadroda hücum pozisyonları için rekabetin ne kadar çetin olduğunu gösterdi.

Tuchel'in Dan Burn, Dean Henderson ve Jordan Henderson ile kadroya alınmamaları hakkında görüştüğünü doğrulaması, Palmer konusundaki kararını daha da dikkat çekici hâle getirdi. Palmer gibi bu üç oyuncu da önceki milli takım kampını sakatlık nedeniyle kaçırmıştı, ancak Chelsea'nin kilit oyuncusuna böyle bir telefon gelmedi.

‘Bu sadece bir gerçek’

talkSPORT'a konuşan Tuchel, kadro açıklanmadan önce Palmer ile iletişime geçmemesinin gerekçesini açık sözlerle anlattı. Alman teknik adam, oyuncularla iletişim kurma politikasının yakın zamanda milli takım kampında yer alanlara odaklandığını belirtti.

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Tuchel, “Hayır, [Palmer ile konuşmadım]. Oyuncular kadro dışında kaldığında, son kampta yer almış olanlarla konuşup neden bu kampta olmadıklarını açıklıyorum,” dedi. “Cole son kampta yoktu ve onunla geçen sefer iletişim kurmuştuk. Son kampta olmadığı için durum değişmedi.”

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Teknik direktör daha sonra 24 yaşındaki oyuncunun milli takım görevlerini kaçırma geçmişine açıkça değindi. Şu anda son milli takım kamplarında etkileyici performans gösteren oyunculara bağlı kalacağını belirtti.

Tuchel sözlerini şöyle sürdürdü: “Genel olarak İngiltere için çok fazla kez kadro dışında kalıyor. Bu sadece bir gerçek. Bu onun suçu değil ama benim ya da bizim suçumuz da değil. Üstelik yalnızca son kampı kaçırmadı, mükemmel geçen bir kampı kaçırdı. Dolayısıyla kadro dışında kaldı ve bunun sonucu olarak mükemmel performans gösteren grupla devam ediyoruz. Durum bu.”

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Milli takım kariyerinde duraklama

Palmer'ın İngiltere'deki kariyeri belirgin biçimde durakladı. Son iki yılda yalnızca üç kez forma giydi. Son maçına mart ayında Japonya'ya karşı alınan 1-0'lık yenilgide çıktı ve ardından Tuchel'in Dünya Kupası kadrosuna hiç alınmadı.

Yeniden kadroya girmesi çok zorlu görünüyor. Teknik direktör, Real Madrid yıldızı Jude Bellingham'ın olağanüstü performansını Chelsea'li hücum oyuncusunun önündeki büyük engellerden biri olarak gösterdi.

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Tuchel, “Grup böyle performans göstermeye devam ederse bu çok zor,” diye kabul etti. “Onun pozisyonunda şu anda elbette Jude Bellingham var. Jude'un formasını bırakması söz konusu bile değil; Harry Kane ile birlikte dünya çapında bir form ve fiziksel durumda. Bu yüzden çok ama çok zor olacak.”

Milli takıma dönüş yolu

Palmer şimdi milli maç arasını Stamford Bridge'deki kulüp görevlerine odaklanarak geçirmeli. Teknik direktörü kararını değiştirmeye ancak ülke içindeki maçlarda kusursuz performans ve istikrarlı biçimde sağlıklı kalması zorlayabilir. Eberechi Eze, Gibbs-White ve Bellingham kardeşler gibi yetenekler başarılı performanslarını sürdürürken 10 numara pozisyonu için rekabet her zamankinden daha çetin.

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Milli takım teknik direktörü, Chelsea yıldızının geri dönüş yolunu net biçimde ortaya koydu ve fırsatın sonsuza dek kaybolmadığını vurguladı.

Tuchel sözlerini şöyle tamamladı: “Ama kapı her zaman açık. İstikrarlı performans göstermesi ve oynayabilecek durumda olması gerekiyor; o zaman geri dönmek için her türlü şansı olur. Ancak bu sırada diğer oyuncular kampta iyi performans gösterip iz bırakıyor. Önemli olan da bu.”