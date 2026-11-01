Liverpool savunmacısı Ronald Araujo, takımının tüm kulvarlarda üst üste beş maç kazanmasına rağmen performansını daha da yükseltebileceğine inanıyor. Uruguaylı oyuncu, pazar günü Premier League şampiyonu Arsenal ile oynayacakları maç öncesinde Brighton karşısında kafayla yaptığı ünlü müdahaleyi de değerlendirdi.

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Liverpool beş maçlık galibiyet serisi yakalarken Araujo kendinden emin

Liverpool, tüm kulvarlardaki galibiyet serisini altı maça çıkarmak için pazar günü Premier League şampiyonu Arsenal'ı Anfield'da ağırlayacak. Andoni Iraola'nın takımı, hafta içinde Carabao Cup'ta Chelsea'yi penaltı atışları sonucunda eleyerek bu maça çıkıyor.

Brighton karşısında maçın oyuncusu seçilen Ronald Araujo, takımın önemli ilerleme kaydettiğine inanıyor.

Uruguaylı savunmacı, takımın henüz tam potansiyeline ulaşmadığını vurguluyor.

Araujo: Liverpool seviyesini daha da yükseltebilir

Mikel Arteta'nın takımına karşı oynayacakları maç öncesinde konuşan Araujo, Iraola yönetimindeki takımın gelişimine dikkat çekti. Araujo, “İyi bir dönemden geçtiğimize şüphe yok. Şahsen, sahip olduğumuz takıma güveniyorum” dedi.

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“Belki en iyi başlangıcı yapmadık ama sahip olduğumuz takım, yaptığımız çalışmalar ve teknik direktörün bizim için belirlediği felsefe düşünüldüğünde, takımın gelişmeye devam edeceğine emindim.”

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“Bu gelişim sürecindeyiz ve bu harika çünkü hâlâ gelişebileceğimiz alanlar olduğu anlamına geliyor... Bununla yetinemeyiz” diye ekledi.

Savunmacı, Brighton maçında gündem olan kafayla müdahalesini anlattı

Araujo, Liverpool'un Brighton'ı ligde 2-0 yendiği son maçta yerdeyken kafasıyla yaptığı ve artık çok konuşulan müdahaleye değindi. Araujo gülümseyerek, “Sonuçta bu, bulduğum bir çözümdü. Kendimi yere atmıştım ve kafamı kullandım” dedi.

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“Çok tutkuluyum ve futbolu böyle yaşıyorum. Her zaman böyleydim... Takıma yardım etmek için ne yapmam gerekiyorsa onu yapmaya hazır olmalıyım.”

“Yere düşmüş olduğum ve top da orada olduğu için kafamı kullandım ve topa dokundum. Harikaydı ama bu da işimin bir parçası” diye ekledi.

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Liverpool, Arsenal karşısındaki zorlu sınava hazırlanıyor

Araujo, Liverpool'u Anfield'da son lig şampiyonuna karşı zorlu bir sınavın beklediğini kabul etti.

Araujo, “Zor bir maç. Premier League şampiyonuna, Şampiyonlar Ligi finalistine karşı oynayacağız... Ama bizim de kendi silahlarımız var” dedi.

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Liverpool, taraftarı önünde üç önemli puanı almaya odaklanıyor.