‘Bu saçmalık, gerçekten saçmalık. Owen Wijndal çok daha büyük bir kulübe gidebilirdi’

Owen Wijndal, Transferin Son Günü'nde gerçekten de bir transfere çok yakındı. Bunu De Telegraaf'ın Kick-off podcast'inde Mike Verweij duyurdu. Ancak son anda ilgili kulüp geri çekildi ve bu nedenle Ajax'ta kaldı.

Verweij, “Wijndal tabii ki Ajax'ta çok para kazanan ama çok az forma giyen bir oyuncu” diyerek söze başladı. “Sonra bir anda sözleşmesini feshetmek istediği haberi geldi. İşte o zaman birçok taraftar şimdiden bayrakları çıkarmıştı.”

“Bu haber ortaya çıktığında, Wijndal zaten çoktan sözleşmesini feshetmeyeceğini biliyordu. Yani etrafında çok şey oldu. Onu isteyen bir kulüp vardı” diye açıkladı Verweij.

Çarşamba günü, Sint-Truiden'in Ajax'ın sol bekiyle ilgilendiği yönündeki söylenti sızmıştı. Verweij bu konuda, “Hayır, bu saçmalık” dedi. “Gerçekten saçmalık. Çok daha büyük bir kulüptü.”

Öte yandan Verweij, bunun hangi kulüp olduğunu açıklamadı. “Zaman açısından bakıldığında iş çok sıkışacaktı, bu yüzden ‘feshedelim’ denildi. Sonra o anlaşmayı yine de sonuçlandırmaya çalışalım dendi. Ama o kulüp vazgeçti.”

Bunun ardından, transfer garantisi ortadan kalktığı için sözleşmesini feshetmek Wijndal için artık ciddi bir seçenek olmadı. Verweij, “O da 2,5 milyon euro maaşından öylece vazgeçmek istemiyor, anlaşılır bir durum” dedi.

“Bu, Wijndal için tabii ki hiç ilgi çekici değil. Bugünden sonra sadece Portekiz ve Suudi Arabistan'da transfer piyasası hâlâ açık. Portekiz'in ilk 3 takımının onu isteyeceğini sanmıyorum, soru şu ki Suudi Arabistan'a gitmek ister mi?”